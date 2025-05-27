世壯運》前亞運划船銀牌游貞純、紀瑤璇復出 挑戰自我順利摘金

游貞純（左1）、紀瑤璇（右2）攜手摘金。（世壯運提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2002年釜山亞運銀牌游貞純、紀瑤璇重出江湖，與學妹們組成「JJ Power & Tecmax」，在宜蘭冬山河舉行的世壯運划船四人單槳（無舵）女子43+組輕鬆以4分24秒83摘下金牌，重新感受到選手的熱血後，游貞純興奮地說：「我們還要再戰下屆2027年關西世壯運！」

23年前亞運鍍銀後，紀瑤璇、游貞純都已淡出划船賽事，46歲的游貞純現為宜蘭冬山國中體育組長，45歲的紀瑤璇則是桃園仁和國小田徑教練，去年游貞純登高一呼，再加入已經走上健美界的44歲江采緹，以及45歲凱旋國中田徑教練李蕙君共同組隊。由於多年未出賽，而且4人分居在宜蘭、桃園兩地，一起配合訓練的次數不多，因此4人把握重新聚首的難得機會，展現默契與寶刀未老實力順利完賽，紀瑤璇笑說：「我以為有在划龍舟應該沒問題，但沒想到還是非常累，至少有保住所謂國手的尊嚴。」

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游貞純則透露，原本以為選手退役，應該沒有機會再度出賽，沒想到今年竟然能夠復出小試身手，其實內心非常激動，「特別是在賽前熱身，有重新找回當年選手時的悸動心情，很感動。」

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