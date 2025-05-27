中職》富邦贏了！先發全員安打 本季對獅隊終於奪首勝

高捷敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今回主場出戰統一獅，在先發9人全員安打的火力之下，終場8:4擊敗統一獅，本季對獅隊首勝到手，也終止最近4連敗低潮，而上半季龍頭統一獅，近期吞4連敗，和味全龍暫無勝差，龍頭則暫時讓給味全龍。

本季還沒贏過獅隊的富邦，今天推出黃保羅，這是他本季首度出戰獅隊。1局上，黃保羅被連續擊出2支安打後，林安可本季第5轟形成重傷害，讓富邦首局就落後3分。

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獅隊先發投手蒙德茲首局控球不穩，單局2保送加上王正棠的安打，讓富邦無人出局攻占滿壘。范國宸隨後遭三振，高國麟滿球數選到保送，富邦追回1分，但戴培峰的強勁擊球直擊一壘手陳鏞基手套，形成雙殺。蒙德茲單局3保送，但富邦只得到1分。

黃保羅2上回穩，3上3下外帶2次三振；2局下，高捷從蒙德茲手中擊出生涯首轟，富邦再追1分，這也是蒙德茲來台出賽第8場被擊出的首支全壘打。

高捷開轟後，富邦攻勢持續，申皓瑋的安打帶進追平分，范國宸接著敲安，但奔回本壘的王正棠遭觸殺，形成第3出局數，重播輔助判決後維持原判。

蒙德茲的亂流持續到4局，他被首位打者高國麟擊出二壘打，陳真接著敲安，富邦悍將此役首度領先。而陷入落後的獅隊，5局上靠著林靖凱陽春砲扳平比數。林靖凱上1轟是前年4月18日，相隔超過1年再開轟，同時完成生涯第500安。

蒙德茲僅投4局就用101球，被擊出9安打、4次四壞和1次觸身球，失4分。5局下，吳承諭接替，戴培峰敲安、陳真保送，高捷犧牲觸擊失敗飛球出局，2出局後，林澤彬安打，富邦再次超前，王正棠接著敲安，又帶1分打點。

黃保羅投滿6局退場，任內失4分。7局上，林栚呈接替登板，被首位打者陳重羽擊出二壘打，接著保送林靖凱，造成一二壘有人危機。富邦換李吳永勤接手，接連拿到3個出局數。7局下，富邦靠王正棠滾地球和申皓瑋敲安，再拿保險分。

9局上，富藍戈登板，因失誤和保送，造成兩出局一二壘有人局面，代打林子豪一度強勁擊球但形成界外，最終飛球出局。

黃保羅。（記者林正堃攝）

蒙德茲。（記者林正堃攝）

高捷敲出全壘打。（記者林正堃攝）

王正棠。（記者林正堃攝）

申皓瑋。（記者林正堃攝）

林澤彬。（記者林正堃攝）

林安可敲出全壘打。（記者林正堃攝）

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