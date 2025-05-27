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中職》高捷首轟出爐 賽後點出要反省之處

2025/05/27 23:01

高捷敲出全壘打。（記者林正堃攝）高捷敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕繼25日在桃園擊出生涯首安後，高捷的首轟今天緊接著在新莊出爐，由於上一軍後擊出2支安打各是首安與首轟，讓他覺得揮空率還是太高，希望上場攻擊時能再冷靜一點。

高捷於2023年季中選秀會第4輪被富邦指名，18日首次升上一軍，只出賽4場就擊出首轟，比在二軍花57場才敲首轟快很多，他表示，有注意蒙德茲的變化球去攻擊，打出去雖然有感覺，還是盡全力衝刺，「因為今天是逆風，先全力跑為主，看能不能上得點圈，給下1棒做攻擊。」

高捷帳面上連續2場有安打，但出賽4場16打數僅有2安，打擊率僅0.125，他認為，擊出首安後接著就首轟，雖然有點驚喜，可能心急想要表現，導致整體的節奏都亂掉，比較在意是5局下執行觸擊失敗點成小飛球出局，「回去要反省，寫一下筆記。」

高捷表指出，上一軍最大的收穫是場外的氛圍，因為球迷的聲音真的很大，整體氣氛讓他很興奮，「第1次上場的第1局非常亢奮，全程專注在當下，比賽結束後整個人累掉。」

高捷賽後拿到首轟球，想把首轟獻給家人、教導過他的教練、支持他的球迷與鼓勵他的朋友，他表示，因為去年不是很好的1年，一直想表現卻沒把能力展現出來，覺得是蠻大的失敗，今年放開來打，「今天只有妹妹到場看球，看到我的首轟，她應該很開心，回去可以講1個禮拜吧？」

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