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日職》孫易磊霸氣救援破紀錄 日本名將：有人應該很不甘心

2025/05/28 07:01

孫易磊。（資料照，圖片取自火腿IG）孫易磊。（資料照，圖片取自火腿IG）

李冠霖／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿「台灣至寶」孫易磊昨天對軟銀投出漂亮三上三下，奪下日職生涯首次救援成功，以20歲3個月寫下隊史最年輕紀錄，日本火腿隊OB岩本勉直言，日本火腿有新的英雄出現了。

岩本勉昨天以「跳級中的跳級」來形容近期的孫易磊，「以育成戰士的身份入團，然後支配下登錄，一軍登錄那天就在9局平手之際登板，然後又在客場平手登板，一直在不輕鬆的局面吸取經驗，這一場更是有救援機會。」

「我想，田中正義（日本火腿終結者）應該會感到很不甘心。」岩本勉看見孫易磊投出俐落的三上三下，不禁直呼「這是新的終結者嗎」，「教練團測試在3分差的局面登板，感覺測試還不會結束。」

岩本勉也說，可能會有人說如果1、2分差就會換田中正義，但不可否認的是，在3分差領先有救援機會的局面，孫易磊上了，還拿到救援，「雖然監督說期待他以先發投手奪勝投，但在救援上，他已經展現十足的膽識給大家看。」

岩本勉也誇讚孫易磊在英雄訪問的日文說得真好，直呼日本火腿有新的英雄出現，「（火腿）在交流賽之前上了一道這麼吸引人的佳餚，受不了啊⋯孫易磊，真讓人熱血沸騰！」

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