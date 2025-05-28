法網》首輪21連勝不敗！喬科維奇挑戰大滿貫25冠更有信心

喬科維奇。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年法國網球公開賽強勢開胡，3個6：3解決美國對手麥唐納（Mackenzie McDonald），塞爾維亞第6種子延續首輪21連勝的不敗紀錄，再度朝著歷史新頁的大滿貫25冠目標邁進。

「贏得第100個冠軍，這當然是美好的里程碑。」喬科維奇挾著日內瓦集滿職業生涯百冠的氣勢，馬不停蹄轉戰巴黎羅蘭加洛斯，僅花1小時58分鐘直落三奏捷，也力保完美的首輪贏球氣勢，賽後受訪時更用法語回應：「我盡力享受在這座非常特別而且美麗球場上的每一刻，感覺很好，因為我重溫去年巴黎奧運的美妙回憶。」2024年8月他就在此贏得首枚奧運金牌，並完成「生涯金滿貫」壯舉。

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身為「三巨頭」征戰沙場最後一人，喬科維奇週日參與法網大會向西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）致敬活動有感而發，「我也和費德爾（Roger Federer）、穆雷（Andy Murray）談論他們的告別，回憶並反思彼此間競爭關係，當然，我內心深處也為自己仍堅持站在那裡、繼續前進而感到自豪。」

這位38歲老將信心滿滿強調，之前就想挑戰大滿貫25冠，日內瓦奪冠後感覺找回自信，讓自己對於法網紅土充滿期待，喬科維奇說：「我更加樂觀，之前陰霾也一掃而空，希望保持這種高度專注，在這裡爭取最佳成績。」

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