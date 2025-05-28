晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

法網》首輪21連勝不敗！喬科維奇挑戰大滿貫25冠更有信心

2025/05/28 07:02

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年法國網球公開賽強勢開胡，3個6：3解決美國對手麥唐納（Mackenzie McDonald），塞爾維亞第6種子延續首輪21連勝的不敗紀錄，再度朝著歷史新頁的大滿貫25冠目標邁進。

「贏得第100個冠軍，這當然是美好的里程碑。」喬科維奇挾著日內瓦集滿職業生涯百冠的氣勢，馬不停蹄轉戰巴黎羅蘭加洛斯，僅花1小時58分鐘直落三奏捷，也力保完美的首輪贏球氣勢，賽後受訪時更用法語回應：「我盡力享受在這座非常特別而且美麗球場上的每一刻，感覺很好，因為我重溫去年巴黎奧運的美妙回憶。」2024年8月他就在此贏得首枚奧運金牌，並完成「生涯金滿貫」壯舉。

身為「三巨頭」征戰沙場最後一人，喬科維奇週日參與法網大會向西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）致敬活動有感而發，「我也和費德爾（Roger Federer）、穆雷（Andy Murray）談論他們的告別，回憶並反思彼此間競爭關係，當然，我內心深處也為自己仍堅持站在那裡、繼續前進而感到自豪。」

這位38歲老將信心滿滿強調，之前就想挑戰大滿貫25冠，日內瓦奪冠後感覺找回自信，讓自己對於法網紅土充滿期待，喬科維奇說：「我更加樂觀，之前陰霾也一掃而空，希望保持這種高度專注，在這裡爭取最佳成績。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中