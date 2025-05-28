日職》大膽讓台灣新星孫易磊登板關門 新庄監督說明原因

孫易磊。（取自日本火腿官方社群媒體X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕年僅20歲的日本火腿台灣新星孫易磊昨晚在9局下登板關門，後援1局無失分，幫助火腿以5比2贏球，孫易磊收下生涯首次救援成功。火腿投手教練加藤武治表示，這對球隊來說是一個很好的刺激。

孫易磊在5月22日升為支配下選手、並立即升上一軍，他在當天也登板後援2局無失分，拿下生涯首次中繼成功。孫易磊在5月25日面對樂天之戰，後援1局無失分。

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火腿昨晚（27日）與軟銀之戰，9局下火腿以5比2領先，這時火腿派出孫易磊登板，只用10球讓軟銀打線3上3下，還送出1次三振，達成日職一軍首次救援成功。

日媒《Daily》報導，對於為何沒有派終結者田中正義關門，而是選擇啟用孫易磊。火腿監督新庄剛志對此笑說，「投手教練（指加藤武治）最近越來越站在我這邊了，第9局讓易磊上場投球，他的膽識也越來越大了。」新庄監督指出，「這樣能培養新的球星，球隊也能贏球，提升球隊整體戰力。田中君今天肯定想上場投球。」

日媒《Sponichi Annex》指出，繼田中正義之後，火腿又一位終結者誕生，還把孫易磊和田中正義的守護神組合稱為「孫正義」，與軟銀鷹老闆孫正義同名，這個雙人組合為漫長賽季做好準備。

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