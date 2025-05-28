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MLB》連3場開轟！大谷扛反方向怪力彈 生涯第6度單季至少20轟

2025/05/28 07:32

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近況火燙，他今天在第4局擊出左外野兩分砲，本季第20轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，幫助道奇以4比0領先守護者。

大谷翔平今天對決上季12勝的守護者26歲強投拜比（Tanner Bibee），首打席遭到三振。第2局道奇靠帕赫斯（Andy Pages）、大物捕手拉辛（Dalton Rushing）適時安攻下2分，該半局2出局道奇攻佔三壘，這時大谷獲得敬遠，下一棒的貝茲（Mookie Betts）也選到保送，道奇攻佔滿壘。不過道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）遭到三振，留下滿壘殘壘。

第4局2出局後，道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）敲安上壘，接著大谷翔平鎖定對方第一顆83.9英哩的卡特球，轟出左外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩（約168.1公里），飛行距離為362英呎（約110公尺），仰角39度。

這也是大谷近期連3場開轟，同時也是「打者翔平」在旅美生涯第6度達成單季至少20轟的表現。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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