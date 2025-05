MLB》大谷翔平開轟效率大躍進！ 直逼隊史單月最狂紀錄（影音）

大谷翔平敲出本季第20轟。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近期手感驚人,在今天對守護者敲出賽季第20轟,持續於全壘打王寶座領跑,他還有機會挑戰道奇隊史最狂紀錄。

道奇在4局面對守護者先發拜比(Tanner Bibee),敲出左外野方向的104.5英哩怪力轟,賽季第20轟出爐。大聯盟報導指出,大谷翔平今年的開轟速率遠高於去年、僅花55場就敲出20轟。去年大谷翔平花了75場才敲出20轟,最終完成單季54轟的生涯新高。

請繼續往下閱讀...

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,道奇隊史單月最多轟是15轟,由1985年6月的葛雷諾(Pedro Guerrero)與1953年8月的史奈德(Duke Snider)所保持,大谷翔平在今年5月已經敲出13轟,位居隊史第二多,與他並列的還有2017年6月的貝林傑(Cody Bellinger)與2004年8月的貝爾崔(Adrian Beltre)。

扣掉今天對守護者系列賽G2,5月道奇還有3場比賽,在打完與守護者的系列賽後,經過一天休息將回到主場迎戰洋基隊,若大谷翔平能在5月剩下的比賽敲出2轟,就能追平隊史紀錄。

Shohei Ohtani CLOBBERS one the other way for his 20th homer of the season pic.twitter.com/8hyB94tpd8