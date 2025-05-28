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MLB》大谷翔平開轟效率大躍進！ 直逼隊史單月最狂紀錄（影音）

2025/05/28 08:06

大谷翔平敲出本季第20轟。（法新社）大谷翔平敲出本季第20轟。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平近期手感驚人，在今天對守護者敲出賽季第20轟，持續於全壘打王寶座領跑，他還有機會挑戰道奇隊史最狂紀錄。

道奇在4局面對守護者先發拜比（Tanner Bibee），敲出左外野方向的104.5英哩怪力轟，賽季第20轟出爐。大聯盟報導指出，大谷翔平今年的開轟速率遠高於去年、僅花55場就敲出20轟。去年大谷翔平花了75場才敲出20轟，最終完成單季54轟的生涯新高。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，道奇隊史單月最多轟是15轟，由1985年6月的葛雷諾（Pedro Guerrero）與1953年8月的史奈德（Duke Snider）所保持，大谷翔平在今年5月已經敲出13轟，位居隊史第二多，與他並列的還有2017年6月的貝林傑（Cody Bellinger）與2004年8月的貝爾崔（Adrian Beltre）。

扣掉今天對守護者系列賽G2，5月道奇還有3場比賽，在打完與守護者的系列賽後，經過一天休息將回到主場迎戰洋基隊，若大谷翔平能在5月剩下的比賽敲出2轟，就能追平隊史紀錄。

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