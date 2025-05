MLB》大谷連3場開轟助道奇2連勝 5月狂敲13轟、還創隊史第3人壯舉

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第4局擊出左外野兩分砲,本季第20轟出爐,獨居大聯盟全壘打王。道奇最後在客場以9比5擊敗守護者,道奇收下2連勝。而「打者翔平」在旅美生涯第6度達成單季至少20轟的表現。

道奇打線第2局道奇靠帕赫斯(Andy Pages)、大物捕手拉辛(Dalton Rushing)適時安攻下2分。第4局2出局道奇攻占一壘,大谷翔平鎖定守護者先發投手拜比(Tanner Bibee)第一顆83.9英哩的卡特球,擊出左外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩(約168.1公里),飛行距離為362英呎(約110公尺),仰角39度。

請繼續往下閱讀...

守護者4局下靠施尼曼(Daniel Schneemann)的三分砲,追至3比4。道奇6局上靠康佛托(Michael Conforto)的陽春砲添分,第8局道奇攻占一、二壘,帕赫斯敲安,加上守護者中外野手A.馬丁尼茲(Angel Martínez)發生守備失誤,讓道奇追加1分保險分。

第9局道奇馬恩西(Max Muncy)轟出三分砲,為球隊擴大領先。守護者9局下追回2分,道奇最後仍贏球收下2連勝。

大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平全場3打數1安就是一發兩分砲,三振、保送各2次,賽後打擊率為2成93,整體攻擊指數(OPS)為1.053。大谷在5月份13轟,並列道奇隊史第二高紀錄,大谷只要再敲2轟,就能追平道奇隊史單月最多轟紀錄。

此外,大谷翔平在道奇隊開季前55場比賽就敲20轟,成為隊史第3人達成此紀錄的道奇選手,前兩人是1951年的名人堂球星霍吉斯(Gil Hodges)的21轟、2019年貝林傑(Cody Bellinger)的20轟。

道奇火球男梅伊(Dustin May)主投5局被敲4安,包含挨了1轟,失掉3分,賞9次三振、丟2次保送,摘本季第3勝,賽後防禦率為4.20;拜比主投5局失4分,吞本季第5敗。

Shohei Ohtani CLOBBERS one the other way for his 20th homer of the season pic.twitter.com/8hyB94tpd8