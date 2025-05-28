MLB》大谷連3場開轟助道奇2連勝 5月狂敲13轟、還創隊史第3人壯舉

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第4局擊出左外野兩分砲，本季第20轟出爐，獨居大聯盟全壘打王。道奇最後在客場以9比5擊敗守護者，道奇收下2連勝。而「打者翔平」在旅美生涯第6度達成單季至少20轟的表現。

道奇打線第2局道奇靠帕赫斯（Andy Pages）、大物捕手拉辛（Dalton Rushing）適時安攻下2分。第4局2出局道奇攻占一壘，大谷翔平鎖定守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）第一顆83.9英哩的卡特球，擊出左外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩（約168.1公里），飛行距離為362英呎（約110公尺），仰角39度。

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守護者4局下靠施尼曼（Daniel Schneemann）的三分砲，追至3比4。道奇6局上靠康佛托（Michael Conforto）的陽春砲添分，第8局道奇攻占一、二壘，帕赫斯敲安，加上守護者中外野手A.馬丁尼茲（Angel Martínez）發生守備失誤，讓道奇追加1分保險分。

第9局道奇馬恩西（Max Muncy）轟出三分砲，為球隊擴大領先。守護者9局下追回2分，道奇最後仍贏球收下2連勝。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平全場3打數1安就是一發兩分砲，三振、保送各2次，賽後打擊率為2成93，整體攻擊指數（OPS）為1.053。大谷在5月份13轟，並列道奇隊史第二高紀錄，大谷只要再敲2轟，就能追平道奇隊史單月最多轟紀錄。

此外，大谷翔平在道奇隊開季前55場比賽就敲20轟，成為隊史第3人達成此紀錄的道奇選手，前兩人是1951年的名人堂球星霍吉斯（Gil Hodges）的21轟、2019年貝林傑（Cody Bellinger）的20轟。

道奇火球男梅伊（Dustin May）主投5局被敲4安，包含挨了1轟，失掉3分，賞9次三振、丟2次保送，摘本季第3勝，賽後防禦率為4.20；拜比主投5局失4分，吞本季第5敗。

Shohei Ohtani CLOBBERS one the other way for his 20th homer of the season pic.twitter.com/8hyB94tpd8 — MLB （@MLB） May 27, 2025

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