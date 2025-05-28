晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》被假美技騙到！ 7.65億索托成遊蕩在壘間的出局數（影音）

2025/05/28 09:04

索托本季儘管預期打擊表現不俗，但帳面卻相當低迷。（資料照）索托本季儘管預期打擊表現不俗，但帳面卻相當低迷。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕休賽季跟大都會簽下一張史上最大15年7.65億美元的明星強打索托（Juan Soto），今天在白襪首局出現詭異的判斷失誤，讓自己成為壘間消失的出局數。

該跑壘發生在首局，尼莫（Brandon Nimmo）在1出局後敲安上壘，接著索托擊出中外野強勁擊球，乍看之下是被中外野手泰勒（Michael A. Taylor）美技接殺，但實際上球是落地後才被接住。

儘管一壘審在判決時比出Safe的手勢，但尼莫以為球被接殺時已經超越二壘，因此他拚命往回跑，而索托同樣以為被接殺後選擇待在一、二壘之間遊蕩，最終尼莫回到一壘，索托則因為超越前位跑者，根據大聯盟官方規則5.09 （b）（9）成為出局數。

好在該跑壘誤會並未澆熄大都會的攻勢，首局他們就在阿隆索（Pete Alonso）以及楊恩（Jacob Young）的兩發全壘打下，以4：2超前白襪。

索托首局的誤會幾乎可以說是他整季的縮影，今年他在各項打擊進階數據都名列前茅，包含預期加權上壘率（xwOBA）、預期打擊率（xBA）、預期長打率（xSLG）、平均擊球初速都排名聯盟PR前段班（98、91、96、94），但帳面上卻只有8轟，2成32打擊率，0.767攻擊指數的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中