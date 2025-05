MLB》被假美技騙到！ 7.65億索托成遊蕩在壘間的出局數（影音）

索托本季儘管預期打擊表現不俗,但帳面卻相當低迷。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季跟大都會簽下一張史上最大15年7.65億美元的明星強打索托(Juan Soto),今天在白襪首局出現詭異的判斷失誤,讓自己成為壘間消失的出局數。

該跑壘發生在首局,尼莫(Brandon Nimmo)在1出局後敲安上壘,接著索托擊出中外野強勁擊球,乍看之下是被中外野手泰勒(Michael A. Taylor)美技接殺,但實際上球是落地後才被接住。

儘管一壘審在判決時比出Safe的手勢,但尼莫以為球被接殺時已經超越二壘,因此他拚命往回跑,而索托同樣以為被接殺後選擇待在一、二壘之間遊蕩,最終尼莫回到一壘,索托則因為超越前位跑者,根據大聯盟官方規則5.09 (b)(9)成為出局數。

Juan Soto was called out after Brandon Nimmo passed him on the base paths on a hit that was trapped by Michael A. Taylor pic.twitter.com/SUgy5DuEbU