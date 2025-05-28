MLB》被假美技騙到！ 7.65億索托成遊蕩在壘間的出局數（影音）

索托本季儘管預期打擊表現不俗，但帳面卻相當低迷。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕休賽季跟大都會簽下一張史上最大15年7.65億美元的明星強打索托（Juan Soto），今天在白襪首局出現詭異的判斷失誤，讓自己成為壘間消失的出局數。

該跑壘發生在首局，尼莫（Brandon Nimmo）在1出局後敲安上壘，接著索托擊出中外野強勁擊球，乍看之下是被中外野手泰勒（Michael A. Taylor）美技接殺，但實際上球是落地後才被接住。

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儘管一壘審在判決時比出Safe的手勢，但尼莫以為球被接殺時已經超越二壘，因此他拚命往回跑，而索托同樣以為被接殺後選擇待在一、二壘之間遊蕩，最終尼莫回到一壘，索托則因為超越前位跑者，根據大聯盟官方規則5.09 （b）（9）成為出局數。

Juan Soto was called out after Brandon Nimmo passed him on the base paths on a hit that was trapped by Michael A. Taylor pic.twitter.com/SUgy5DuEbU — SNY （@SNYtv） May 27, 2025

好在該跑壘誤會並未澆熄大都會的攻勢，首局他們就在阿隆索（Pete Alonso）以及楊恩（Jacob Young）的兩發全壘打下，以4：2超前白襪。

索托首局的誤會幾乎可以說是他整季的縮影，今年他在各項打擊進階數據都名列前茅，包含預期加權上壘率（xwOBA）、預期打擊率（xBA）、預期長打率（xSLG）、平均擊球初速都排名聯盟PR前段班（98、91、96、94），但帳面上卻只有8轟，2成32打擊率，0.767攻擊指數的表現。

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