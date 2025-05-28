晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遭日裔努特巴爾開轟！菅野智之5.1局失3分 金鶯遭紅雀逆轉

2025/05/28 10:37

菅野智之。（法新社）菅野智之。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天交出5.1局失3分的成績，無關勝敗。金鶯牛棚在比賽後段失守，紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）第8局敲超前陽春砲，讓金鶯隊最後以4比7敗給紅雀。金鶯也中止近期的3連勝，目前以19勝35敗居美聯東區墊底。

菅野智之首局先後被敲3安，包含紅雀球星康崔拉斯（Willson Contreras）的適時安打失掉1分。第2局菅野智之被紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）敲兩分砲，前兩局被敲多達5安、失掉3分。

從第3局起菅野智之回穩，第4局、第5局都讓對手3上3下。菅野智之續投第6局，被紅雀首名打者伯勒森（Alec Burleson）敲二壘安打，菅野智之讓下一棒的艾倫納多敲飛球出局。金鶯隊這時決定換投，菅野智之退場，由左投索托（Gregory Soto）接替投球，而索托連續解決2名打者化解危機。

努特巴爾。（法新社）努特巴爾。（法新社）

前6局打完金鶯以4比3領先，紅雀7局上靠溫恩（Masyn Winn）的適時安打追平比數，8局上艾倫納多敲超前陽春砲，這是他本季第6轟，幫助紅雀以5比4超前比數。接著沃克（Jordan Walker）敲關鍵三壘安打、溫恩適時安，讓紅雀單局進帳3分，金鶯最後吞下敗仗。

總計菅野智之主投5.1局用91球，被敲8安（包含挨了1轟），失掉3分，無關勝敗，賽後防禦率為3.23。金鶯投手貝克（Bryan Baker）後援0.2局失3分，吞本季首敗。

紅雀先發帕蘭特（Andre Pallante）主投5.2局失3分無關勝敗，左投梅茲（Steven Matz）1.1局無失分收本季第3勝。紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley）1局無失分，摘本季第11次救援成功。

艾倫納多。（法新社）艾倫納多。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中