MLB》遭日裔努特巴爾開轟！菅野智之5.1局失3分 金鶯遭紅雀逆轉

菅野智之。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天交出5.1局失3分的成績，無關勝敗。金鶯牛棚在比賽後段失守，紅雀球星艾倫納多（Nolan Arenado）第8局敲超前陽春砲，讓金鶯隊最後以4比7敗給紅雀。金鶯也中止近期的3連勝，目前以19勝35敗居美聯東區墊底。

菅野智之首局先後被敲3安，包含紅雀球星康崔拉斯（Willson Contreras）的適時安打失掉1分。第2局菅野智之被紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）敲兩分砲，前兩局被敲多達5安、失掉3分。

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從第3局起菅野智之回穩，第4局、第5局都讓對手3上3下。菅野智之續投第6局，被紅雀首名打者伯勒森（Alec Burleson）敲二壘安打，菅野智之讓下一棒的艾倫納多敲飛球出局。金鶯隊這時決定換投，菅野智之退場，由左投索托（Gregory Soto）接替投球，而索托連續解決2名打者化解危機。

努特巴爾。（法新社）

前6局打完金鶯以4比3領先，紅雀7局上靠溫恩（Masyn Winn）的適時安打追平比數，8局上艾倫納多敲超前陽春砲，這是他本季第6轟，幫助紅雀以5比4超前比數。接著沃克（Jordan Walker）敲關鍵三壘安打、溫恩適時安，讓紅雀單局進帳3分，金鶯最後吞下敗仗。

總計菅野智之主投5.1局用91球，被敲8安（包含挨了1轟），失掉3分，無關勝敗，賽後防禦率為3.23。金鶯投手貝克（Bryan Baker）後援0.2局失3分，吞本季首敗。

紅雀先發帕蘭特（Andre Pallante）主投5.2局失3分無關勝敗，左投梅茲（Steven Matz）1.1局無失分收本季第3勝。紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley）1局無失分，摘本季第11次救援成功。

Lars Nootbaar blasts a 2-run shot! pic.twitter.com/9jVCr3EOQc — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 27, 2025

艾倫納多。（法新社）

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