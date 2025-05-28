晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》孫易磊登英雄舞台用日語受訪 新庄監督透露背後的努力

2025/05/28 09:41

孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲新星孫易磊昨晚擔任球隊守護神，後援1局無失分，幫助火腿以5比2擊敗軟銀鷹，孫易磊收下生涯首次救援成功。孫易磊賽後登上英雄舞台，他大多用日語受訪回答問題。日本火腿監督新庄剛志在社群媒體IG發文透露，孫易磊每週3至4次上課學日語，這種態度也讓他的棒球技術不斷進步。

孫易磊在今年5月22日轉為支配下選手，並首度升上一軍舞台，當天後援2局無失分收生涯首次中繼成功。昨晚是孫易磊本季第3次登板，只用10球就讓軟銀打線3上3下，還送出1次三振，收下生涯首次救援成功。

孫易磊昨晚在賽後英雄舞台，他在訪問用日語向球迷致謝，只有1個問題用中文回答，其他都用日語回答，還會請教翻譯如何用日語回答問題。

新庄剛志在IG發文盛讚孫易磊，「在日職才短短2年，年僅20歲就如此駕馭投手丘，最重要的是，他每天享受棒球和日本的生活，不斷提升水準。為何他的日語那麼好？因為在嚴格的訓練結束後，他請了日語老師，每週認真學習3至4次。這種態度也讓他的棒球技術不斷進步。很棒的後援表現，謝謝。」

在 Instagram 查看這則貼文

新庄 剛志（@shinjo.freedom）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中