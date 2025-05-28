日職》孫易磊登英雄舞台用日語受訪 新庄監督透露背後的努力

孫易磊。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲新星孫易磊昨晚擔任球隊守護神，後援1局無失分，幫助火腿以5比2擊敗軟銀鷹，孫易磊收下生涯首次救援成功。孫易磊賽後登上英雄舞台，他大多用日語受訪回答問題。日本火腿監督新庄剛志在社群媒體IG發文透露，孫易磊每週3至4次上課學日語，這種態度也讓他的棒球技術不斷進步。

孫易磊在今年5月22日轉為支配下選手，並首度升上一軍舞台，當天後援2局無失分收生涯首次中繼成功。昨晚是孫易磊本季第3次登板，只用10球就讓軟銀打線3上3下，還送出1次三振，收下生涯首次救援成功。

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孫易磊昨晚在賽後英雄舞台，他在訪問用日語向球迷致謝，只有1個問題用中文回答，其他都用日語回答，還會請教翻譯如何用日語回答問題。

新庄剛志在IG發文盛讚孫易磊，「在日職才短短2年，年僅20歲就如此駕馭投手丘，最重要的是，他每天享受棒球和日本的生活，不斷提升水準。為何他的日語那麼好？因為在嚴格的訓練結束後，他請了日語老師，每週認真學習3至4次。這種態度也讓他的棒球技術不斷進步。很棒的後援表現，謝謝。」

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