MLB》哈波首局遭火球砸中傷退！ 費城人4投聯手完封勇士復仇

費城人主砲哈波首局就被火球砸中退場。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場迎戰勇士，陣中主砲哈波（Bryce Harper）在首局就遭到火球男史崔德（Spencer Strider）的觸身球擊中退場，不過友愛大軍仍靠著先發蘇亞雷斯（Ranger Suárez）等4投聯手完封勇士，以2：0收下系列賽首勝。

哈波在首打席面對史崔德，第二球就遭到他內角95.3英里的火球砸中右手肘，他當下就面露痛苦後退場，主場球迷也爆出如雷噓聲。經過檢查，哈波被診斷出右手肘挫傷，X光檢查的結果則是陰性。目前尚不確定哈波是否會休息，今年他出賽54場，打擊率2成67，敲出8轟貢獻33分打點。

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費城人在哈波退場後，於2下靠著凱普勒（Max Kepler）的二壘安打先馳得點，8局瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在滿壘時選到保送擠回保險分。

費城人投手本場完美壓制勇士打線，先發左投蘇亞雷斯6局投球只被打4支安打，送出8次三振3次保送，收下本季第4勝（0敗），防禦率下降到2.97，牛棚柯克林（Orion Kerkering）、史壯姆（Matt Strahm）、羅馬諾（Jordan Romano）3人接力投3局送出3K、1BB只被打1安無失分，4投聯手完封勇士。

蘇亞雷斯。（法新社）

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