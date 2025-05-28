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世壯運》日籍志工新開旭跨海挺進雙北世壯運 用三語搭起國際橋梁

2025/05/28 09:56

新開旭說，賽事開始前他特別安排從日本飛抵台北的兩週旅程，投入世壯運志工行列。（圖由台北市社會局提供）新開旭說，賽事開始前他特別安排從日本飛抵台北的兩週旅程，投入世壯運志工行列。（圖由台北市社會局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕為了參與2025年雙北世壯運，來自日本的語言志工新開旭（Shinkai Asahi）先生掛著靦腆卻熱情的笑容，並帶著一腔日本口音卻以流利中文接受採訪。他分享，自己在一次偶然的機會下得知台灣正在招募世壯運志工，於是主動上網報名，還特地在去年飛來台北接受實體培訓；整個過程中，幾乎未被察覺他是外國人。

新開先生本身熱愛志工服務，曾參與多場日本的大型國際展覽活動。他表示，志工經驗讓他接觸不同文化，也累積許多學習。他在大學時主修中文，目前從事翻譯與會展工作，這次希望能運用中、日、英三語能力協助選手與參與者，並從中獲得更多交流與成長的機會。

為了全心投入世壯運，新開先生特別安排兩週假期飛來台北，並在志工平台上預排15個服務班次，從5月12日一路服務至5月25日，還主動增加排班。他參與松山文創園區的選手服務中心、世壯運博覽會運作，以及台北大巨蛋的開幕典禮志工支援；空檔時，他也不忘探索城市風光，造訪台北101與故宮博物院，並四處打聽購買伴手禮的好去處，足見對台灣的喜愛。

回顧這段服務經歷，新開先生感動地說，大巨蛋開幕活動的流程設計與選手動線規劃讓他印象深刻，感受到台灣人的用心與專業。熱鬧又富文化內涵的開幕節目，更讓他感受到這場運動盛會的正能量。他說，自己深深愛上這份服務的價值，也將在2027年日本關西世壯運繼續擔任語言志工。

新開先生最後也誠摯邀請台灣的志工夥伴，踴躍報名2026年愛知/名古屋亞運與2027年關西世壯運的志工行列，讓志工精神跨越國界、世代傳承，將這份助人的熱情與善意透過國際賽事持續傳遞下去。

新開先生本身熱愛志工服務，曾參與多場日本的大型國際展覽活動。（圖由台北市社會局提供）新開先生本身熱愛志工服務，曾參與多場日本的大型國際展覽活動。（圖由台北市社會局提供）

新開旭說，他參與松山文創園區的選手服務中心、世壯運博覽會運作，以及台北大巨蛋的開幕典禮志工支援。（圖由台北市社會局提供）新開旭說，他參與松山文創園區的選手服務中心、世壯運博覽會運作，以及台北大巨蛋的開幕典禮志工支援。（圖由台北市社會局提供）

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