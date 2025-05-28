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壯年運足球賽事在新竹 台灣隊老將再現風采

2025/05/28 10:08

2025雙北世界壯年運動會足球賽事5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉辦，國內外8組隊伍約200位壯年選手參賽。（擷取自新竹縣政府官網）2025雙北世界壯年運動會足球賽事5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉辦，國內外8組隊伍約200位壯年選手參賽。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025雙北世界壯年運動會足球賽事5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉辦，國內外8組隊伍約200位壯年選手參賽，27日賽事第三天，由65歲以上男子組台灣隊「Taiwan team」對戰同樣是台灣隊「Ever Young FC」，雙方勢均力敵，戰況膠著，最終以2比2打平。明、後（29、30）兩日上午將迎來足球冠亞軍賽，縣府邀請民眾入場觀賽一起為選手們喝采！

昔日飛駝足球的元老國腳羅智聰，卸任台鋼足球隊總教練職務後，仍持續發揚足球運動，這次以台灣隊「Taiwan team」出賽。羅智聰說，台灣隊「Taiwan team」成員過去都曾踢過國家代表隊，這次利用雙北世壯運的機會讓南北的國腳們又聚在一起，彼此利用假期練習，培養默契，足球底子都還有，基本動作也都還在，體力上雖不如年輕時，但這次表現都很不錯，大家也都很稱職。隊員最年輕65歲、最年長80歲，羅智聰也期待80歲老國腳黃金益能在冠亞軍賽出賽，再現足球最輝煌的年代。

新竹縣政府表示，為籌備世壯運足球賽，向教育部體育署爭取經費改善場地及設備，使第二運動場符合國際比賽場地規格，其中草皮部分，採用荷蘭Greenfield品牌Slide Max Pro系列，填充物為SBR橡膠顆粒。為賽事順暢，縣府邀請縣內校長、主任擔任賽場營運人員，隨時針對比賽和球員需求立即協助和應變，讓賽事軟硬實力兼備。

縣府教育局表示，5月29日上午9時男子60+公開季軍賽、11時男子60+公開冠亞軍賽；5月30日上午9時男子65+公開季軍賽、11時男子65+公開冠亞軍賽，邀請民眾踴躍到新竹縣第二運動場，一起為選手們加油！

新竹縣政府邀請民眾到縣立第二運動場觀賽，一起為足球選手們喝采！（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣政府邀請民眾到縣立第二運動場觀賽，一起為足球選手們喝采！（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府邀請民眾到縣立第二運動場觀賽，一起為足球選手們喝采！（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣政府邀請民眾到縣立第二運動場觀賽，一起為足球選手們喝采！（擷取自新竹縣政府官網）

2025雙北世界壯年運動會足球賽事5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉辦，國內外8組隊伍約200位壯年選手參賽。（擷取自新竹縣政府官網）2025雙北世界壯年運動會足球賽事5月25日至30日在新竹縣第二運動場舉辦，國內外8組隊伍約200位壯年選手參賽。（擷取自新竹縣政府官網）

2025雙北世界壯年運動會足球賽事，27日賽事第三天，由65歲以上男子組台灣隊「Taiwan team」對戰同樣是台灣隊「Ever Young FC」，雙方勢均力敵。（擷取自新竹縣政府官網）2025雙北世界壯年運動會足球賽事，27日賽事第三天，由65歲以上男子組台灣隊「Taiwan team」對戰同樣是台灣隊「Ever Young FC」，雙方勢均力敵。（擷取自新竹縣政府官網）

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