晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平怪力一轟讓隊友傻眼！「明明打偏了...」（影音）

2025/05/28 10:09

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天在對守護者一戰敲出賽季第20轟，在道奇本季第55場比賽就完成20轟，刷新自己生涯最速紀錄，隊友跟球評也都讚嘆他異於常人的表現。

大谷翔平在第二打席面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）的外角83.9英里卡特球，用怪力硬是扛向左外野，形成一發2分砲，幫助隊伍終場以9：5收下勝利。

大谷翔平上季在道奇第75場比賽才敲出20轟，本季則在道奇賽季第55場比賽（大谷出賽53場）就敲出20轟，整季開轟速率有望達到58轟，負責轉播的道奇球評賀西瑟（Orel Hershiser）就讚嘆，「竟然超越去年的開轟節奏，誰想得到？這根本就不現實...」

今天跟大谷翔平同場開轟的隊友馬恩西（Max Muncy）提到：「那球明明打偏了卻能變成這樣，太不可思議。一般人根本就做不到，看他打球真的很開心。」

大谷翔平面對外角球硬是扛成全壘打。（路透）大谷翔平面對外角球硬是扛成全壘打。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中