MLB》大谷翔平怪力一轟讓隊友傻眼！「明明打偏了...」（影音）

Shohei Ohtani CLOBBERS one the other way for his 20th homer of the season pic.twitter.com/8hyB94tpd8 — MLB （@MLB） May 27, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天在對守護者一戰敲出賽季第20轟，在道奇本季第55場比賽就完成20轟，刷新自己生涯最速紀錄，隊友跟球評也都讚嘆他異於常人的表現。

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大谷翔平在第二打席面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）的外角83.9英里卡特球，用怪力硬是扛向左外野，形成一發2分砲，幫助隊伍終場以9：5收下勝利。

大谷翔平上季在道奇第75場比賽才敲出20轟，本季則在道奇賽季第55場比賽（大谷出賽53場）就敲出20轟，整季開轟速率有望達到58轟，負責轉播的道奇球評賀西瑟（Orel Hershiser）就讚嘆，「竟然超越去年的開轟節奏，誰想得到？這根本就不現實...」

今天跟大谷翔平同場開轟的隊友馬恩西（Max Muncy）提到：「那球明明打偏了卻能變成這樣，太不可思議。一般人根本就做不到，看他打球真的很開心。」

大谷翔平面對外角球硬是扛成全壘打。（路透）

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