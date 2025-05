MLB》「只有大谷翔平跟賈吉辦得到」 道奇主帥盛讚5月狂谷（影音）

大谷翔平敲出本季第20轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天在對守護者一戰敲出賽季第20轟,不僅持續在全壘打王寶座維持領先,生涯第6季20轟更超越日本名將松井秀喜,獨居日本人第一,賽後主帥羅伯斯(Dave Roberts)也談論這發怪力一擊。

大谷翔平在比賽第二打席面對守護者先發投手拜比(Tanner Bibee)投出的外角83.9英里卡特球,儘管沒有完全把握好來球,卻用怪力硬是扛向左外野,最終形成一發2分砲,大谷翔平連續5季至少20轟,生涯第6季20轟以上,超越松井秀喜成為日本第一人。

