晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「只有大谷翔平跟賈吉辦得到」 道奇主帥盛讚5月狂谷（影音）

2025/05/28 10:31

大谷翔平敲出本季第20轟。（美聯社）大谷翔平敲出本季第20轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天在對守護者一戰敲出賽季第20轟，不僅持續在全壘打王寶座維持領先，生涯第6季20轟更超越日本名將松井秀喜，獨居日本人第一，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）也談論這發怪力一擊。

大谷翔平在比賽第二打席面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）投出的外角83.9英里卡特球，儘管沒有完全把握好來球，卻用怪力硬是扛向左外野，最終形成一發2分砲，大谷翔平連續5季至少20轟，生涯第6季20轟以上，超越松井秀喜成為日本第一人。

大谷翔平在上季於球隊的第75場比賽敲出20轟，本季在球隊第55場比賽就敲出20轟，整季開轟速率達到58轟，若達成將再超越去年54轟，寫下生涯新猷。

賽後羅伯斯談起大谷的全壘打直言，那球並沒有擊在甜蜜點上，但球的旋轉非常好，「他打出去的球感覺就像是充了氦氣般一路延伸。要把打偏（miss hit）的球轟成全壘打，他大概是地球上最會做這件事的人。能做到這點的，大概只有他跟賈吉（Aaron Judge）吧。」

大谷翔平在5月已經敲出13轟，並列道奇隊史第二，羅伯斯解析他的火燙表現道：「他現在只揮好球帶裡的球，打不到的球能夠冷靜地放掉。雖然有人可能沒注意，但他選到的四壞球也變多。只要他進入『zone』，長打就會增加，成為無人能阻擋的存在。」

大谷翔平在5月98打數敲出27支安打，有13轟25分打點，選到16次四壞保送，被故意四壞5次，吞下27K，單月打擊三圍是.306/.400/.776，整體優於整季的.296/.396/.657。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中