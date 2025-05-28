MLB》「只有大谷翔平跟賈吉辦得到」 道奇主帥盛讚5月狂谷（影音）

大谷翔平敲出本季第20轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天在對守護者一戰敲出賽季第20轟，不僅持續在全壘打王寶座維持領先，生涯第6季20轟更超越日本名將松井秀喜，獨居日本人第一，賽後主帥羅伯斯（Dave Roberts）也談論這發怪力一擊。

大谷翔平在比賽第二打席面對守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）投出的外角83.9英里卡特球，儘管沒有完全把握好來球，卻用怪力硬是扛向左外野，最終形成一發2分砲，大谷翔平連續5季至少20轟，生涯第6季20轟以上，超越松井秀喜成為日本第一人。

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Shohei Ohtani CLOBBERS one the other way for his 20th homer of the season pic.twitter.com/8hyB94tpd8 — MLB （@MLB） May 27, 2025

大谷翔平在上季於球隊的第75場比賽敲出20轟，本季在球隊第55場比賽就敲出20轟，整季開轟速率達到58轟，若達成將再超越去年54轟，寫下生涯新猷。

賽後羅伯斯談起大谷的全壘打直言，那球並沒有擊在甜蜜點上，但球的旋轉非常好，「他打出去的球感覺就像是充了氦氣般一路延伸。要把打偏（miss hit）的球轟成全壘打，他大概是地球上最會做這件事的人。能做到這點的，大概只有他跟賈吉（Aaron Judge）吧。」

大谷翔平在5月已經敲出13轟，並列道奇隊史第二，羅伯斯解析他的火燙表現道：「他現在只揮好球帶裡的球，打不到的球能夠冷靜地放掉。雖然有人可能沒注意，但他選到的四壞球也變多。只要他進入『zone』，長打就會增加，成為無人能阻擋的存在。」

大谷翔平在5月98打數敲出27支安打，有13轟25分打點，選到16次四壞保送，被故意四壞5次，吞下27K，單月打擊三圍是.306/.400/.776，整體優於整季的.296/.396/.657。

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