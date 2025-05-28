大戰12回合吞敗！日本前世界拳王昏迷擂台 緊急開顱救命恐引退

日本前世界拳王重岡銀次朗與現役拳王塔杜蘭大戰12回合吞敗後，直接在擂台上昏迷不醒，被送上擔架緊急送醫。（本報合成，擷取自@beat_macc、@F2YR2T0WbZ93102/X）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕25歲日本籍前世界最輕量級拳王重岡銀次朗，近日在在大阪舉行的拳王戰中敗給現任冠軍、菲律賓籍選手塔杜蘭（Pedro Taduran），比賽結束後更當場昏迷倒地，緊急送醫搶救。經診斷為「急性硬腦膜下血腫」，已進行開顱手術，目前仍在加護病房觀察，未來恐將被迫引退，震驚日本拳壇。

綜合日媒報導，這場國際拳擊聯合會（IBF）最輕量級冠軍戰於24日在大阪國際展覽中心登場，重岡銀次朗力拚復仇，挑戰去年讓他失去金腰帶的塔杜蘭。雙方激戰12回合，最終重岡以1比2判定落敗，再度無緣奪回拳王榮耀。

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然而更令人震驚的是，裁判宣布比賽結果後，重岡突然坐倒在擂台角落、意識模糊，接著陷入昏迷，現場氣氛瞬間凝重。工作人員立刻將他抬離場送醫急救。

日本拳擊委員會（JBC）27日證實，重岡被診斷為右側急性硬腦膜下血腫，當日已緊急開顱，目前仍未甦醒，持續待在加護病房接受密切觀察。根據JBC規定，接受開顱手術的選手將永久禁止上場，重岡恐將被迫結束職業生涯。

JBC表示，已反覆檢視賽事影片，發現重岡賽中未曾被擊倒，也沒有明顯遭受重擊，賽後回到角落時甚至看不出異狀，僅在抱頭片刻後就意識喪失，與去年因腦傷身亡的穴口一輝案例大不相同，讓當局難以解釋事故原因。

重岡銀次朗1999年出生於日本熊本縣，小學四年級便投入拳擊訓練，2018年正式登上職業舞台，曾奪下IBF最輕量級世界冠軍頭銜。2024年7月，他與塔杜蘭首度交鋒即失利丟冠，此次再戰不僅未能復仇，反而卻重傷倒地。

重岡銀次朗が開頭手術「急性硬膜下出血」麻酔で眠った状態…24日の試合直後に意識を失い、引退へ



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