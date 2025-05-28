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MLB》遭大谷翔平怪力轟 讓守護者拜比看傻：以為是高飛球...

2025/05/28 11:42

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第4局擊出反方向兩分砲，本季第20轟出爐獨居大聯盟全壘打王。道奇最後在客場以9比5擊敗守護者。守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）賽後說，「當我不是在投球的時候，看他打球會很有趣。」

大谷翔平第4局面對拜比，逮中對方第一顆83.9英哩的卡特球，擊出左外野兩分砲，這是大谷連3場開轟。大谷這一轟的擊球初速為104.5英哩（約168.1公里），飛行距離為362英呎（約110公尺），仰角39度。

根據大聯盟官網報導，拜比當下以為是高飛球，最後這顆深遠飛球飛越大牆，讓拜比在投手丘上直呼：「我的天啊。」

拜比賽後受訪坦言，「我想很多人當下都以為那是顆高飛球，我也是。我以為這個半局結束了。在我們這座球場，沒有幾名左打者能把球打成反方向轟出去。」

拜比此戰先發5局被敲7安，包含挨了一轟，失掉4分，賞7次三振，吞本季第5敗，防禦率為3.86。

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