田徑亞錦賽》「跨欄甜心」張博雅100公尺跨欄創本季最佳 挺進明日決賽

張博雅。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕「跨欄甜心」張博雅今天在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽女子100公尺預賽，跑出13秒17締造本季最佳，以分組第2、所有選手名列第4，挺進明天決賽，期許能在決賽突破生涯最佳13秒11，甚至是登上頒獎台。

22歲張博雅本季最佳為2月澳洲國際賽所跑出的13秒24，她在月初的全大運則以13秒14摘金，不過這項成績因超風速不列入計算。張博雅上屆泰國亞錦賽是首度參賽，當時以第7名作收，再來則是杭州亞運拿到第4名，並在去年也是參加過巴黎奧運，在多場大賽的經驗累積，現在的張博雅較不容易緊張。

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本屆預賽將取分組前3名、另擇優2名晉級決賽。張博雅預賽和中國劉景揚、印尼21歲奧莉亞（Dina Aulia）同組，張博雅以13秒17晉級，奧莉亞以破個人最佳13秒11拔得頭籌，劉景揚13秒25。至於預賽最快為日本好手田中佑美的12秒89，中國吳艷妮13秒07居第2，張博雅則是排名第4。

另外，名古屋亞運田徑達標從27日開始到明年6月15日，張博雅輕鬆超越13秒45的參賽門檻，將生涯第二度登上亞運舞台。

張博雅。（田協提供）

張博雅。（田協提供）

張博雅。（田協提供）

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