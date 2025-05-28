NBA季後賽》史上第一人！哈里伯頓超狂大三元力退尼克助隊聽牌

哈里伯頓。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬今在東部冠軍戰靠主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）繳出32分大三元，以130：121力退尼克，系列賽取得3：1聽牌優勢，哈里伯頓也成為史上第一位在季後賽能繳出至少30分、10籃板、15助攻且0失誤的球員。

尼克第3戰靠湯斯（Karl-Anthony Towns）末節火力全開拿下20分扳回一城，溜馬前兩個系列賽都在第3戰輸球，不過都能在第4戰順利取得聽牌優勢，今希望能複製勝利方程式。

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上一戰腳踝扭傷一度出戰成疑的前鋒內史密斯（Aaron Nesmith），今依舊進入先發名單，開賽就在外圍開火，幫助溜馬拉出16：9攻勢，尼克靠布朗森（Jalen Brunson ）接連得手追分，不過溜馬靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、西亞卡姆（Pascal Siakam）輸出下又拉出12：5尾盤，帶著43：35領先進入次節。

尼克第二節緊咬比分，湯斯此役上半場就發威，單節獨攬12分，幫助尼克在上半場結束前追到64：69。兩隊上半場投籃命中率都超過5成，尼克投籃命中率52.4%，以布朗森16分最佳，溜馬投籃命中率55.6%，哈里伯頓前兩節20分、10助攻、8籃板，且0失誤。

溜馬易籃後延續火力，以9：2小高潮擴大領先，尼克雖靠布朗森帶領下曾兩度追到5分差，不過溜馬多點開花再度拉開差距，帶著102：91優勢進入決勝節，紐約軍團展現韌性，布里吉斯（Mikal Bridges）最後5分半鐘率隊拉出12：5的攻勢，克服此節15分落後，追到只剩6分差。

哈里伯頓在倒數1分48秒抓下籃板正式締造大三元，隨後哈特（Josh Hart）犯滿畢業，西亞卡姆2罰都沒失手，幫助溜馬再將領先擴大至9分差，接著最後46秒哈里伯頓助攻托平（Obi Toppin）外線破網，也澆熄尼克反撲希望。

哈里伯頓今繳出32分、12籃板、15助攻，成為隊史第一位能在季後賽達成2次大三元的球員，西亞卡姆也有30分進帳，尼克以布朗森31分最佳。

哈里伯頓今繳出32分、12籃板、15助攻，也是隊史第一位能在季後賽達成2次大三元的球員，西亞卡姆進帳30分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）替補拿20分，尼克以布朗森31分最佳，湯斯挹注24分、12籃板。

溜馬率先聽牌。（法新社）

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