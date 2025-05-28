雙北世壯運閉幕5/30新北美術館登場 文化局揭觀賞4分半煙火好位置

2025雙北世界壯年運動會將在5月30日晚上7點，於新北市鶯歌區新北市立美術館戶外園區舉辦「We are the World」閉幕典禮。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會將在5月30日晚上7點，於新北市鶯歌區新北市立美術館戶外園區舉辦「We are the World」閉幕典禮，市府文化局指出，活動規劃音樂表演、光雕與煙火表演，除賽會選手與陪同人員外，活動也開放民眾參與，現場分為賽會人員認證區、民眾觀賞區、親子同樂區，活動當日下午3點起，將有主題市集率先登場，典禮最後以長達4分半鐘的煙火秀收尾。

文化局指出，閉幕典禮當日下午5點起開放入場，A、B區為認證選手區，選手須憑賽會認證卡，C區則為民眾觀賞專區，設於鄰近「三鶯之心」的區域，現場設置轉播螢幕，民眾可循靠近三鶯之心的「民眾入口」進場，D區為親子同樂區，現場有童玩遊戲供親子同樂，也有投影幕轉播。

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文化局表示，閉幕典禮演出陣容包括台語嘻哈團體草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、DJ RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅・瘋，以及人氣團體Energy，壓軸的煙火秀則是以多層次節奏與色彩鋪陳選手們追夢的歷程，結合交響樂章呈現；此外，活動當日下午3點起，美術館戶外園區將展開主題市集，鶯歌農會通廊也同步推出食光市集。

除了典禮主場外，文化局補充，絕佳煙火觀賞地點包括三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩，美術館將視人潮狀況進行機動管制，若達安全容量上限，將暫停開放民眾入場。

文化局呼籲大眾多利用公共運輸前往，可搭台鐵到鶯歌站下車後自文化路出口步行約6分鐘即達，台鐵將加開班次因應，731公車營運時間延長至晚間10點，917路線加開班次，981路線部分時段繞行新北市美術館。

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