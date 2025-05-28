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MLB》紅襪火球男查普曼砸鍋！ 耶利奇再見滿貫彈助釀酒人3連勝

2025/05/28 13:03

耶利奇。（法新社）耶利奇。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人33歲強打耶利奇（Christian Yelich）今天在延長賽第10局擊出再見滿貫彈，他生涯首發再見全壘打就是滿貫彈，釀酒人最後以5比1擊敗紅襪。釀酒人目前以28勝28敗排國聯中區第四。

紅襪隊第6局靠釀酒人投手阿許比（Aaron Ashby）暴投，得到唯一的1分。9局下紅襪派出終結者查普曼（Aroldis Chapman），釀酒人首名打者耶利奇敲二壘安打，霍斯金斯（Rhys Hoskins）選到保送，攻占一、二壘。1出局後，釀酒人弗里利克（Sal Frelick）敲出帶有1分打點的關鍵安打，幫助釀酒人追成1比1平手，逼進延長賽。

紅襪隊10局上一度有無人出局一、三壘的大好得分機會，卻沒有得到分數。釀酒人10局下靠安打、保送，無人出局攻占滿壘，該半局1出局後，耶利奇轟出右外野再見滿貫彈，這是他本季第10轟，幫助釀酒人贏球、並收下3連勝。

「我花了好一陣子才擊出再見全壘打這項成就，這真的非常酷。」生涯在大聯盟打滾13個賽季的耶利奇賽後表示，「當然，只要是再見全壘打，不論如何都是贏，但滿貫彈總是非常酷。」

查普曼今天後援1局被敲2安失1分，本季首次砸鍋，賽後防禦率為2.14。罕德瑞克斯（Liam Hendriks）0.1局失4分3分自責，吞本季第2敗；釀酒人投手札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）0.2局無失分，摘本季首勝。

查普曼。（美聯社）查普曼。（美聯社）

耶利奇。（法新社）耶利奇。（法新社）

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