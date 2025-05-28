MLB》洋基明星左投7局10K本季代表作！ 米飯哥轟炸天使收4連勝

洋基明星左投羅冬繳出本季代表作，7局飆出10K無失分。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）今天對陣天使繳出7局10K無失分絕佳表現，加上「米飯哥」萊斯（Ben Rice）4局致勝全壘打，幫助洋基以3：2收下近期4連勝。

萊斯在4局面對天使明星先發左投安德森（Tyler Anderson）敲出陽春砲，本季第11轟出爐，6局天使中外野手魯戈（Matthew Lugo）發生嚴重失誤，漏接貝林傑（Cody Bellinger）的平凡中外野飛球，讓貝林傑一溜煙跑上三壘，接著沃爾普（Anthony Volpe）的安打送回球隊第2分。

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Ben Rice puts one into orbit pic.twitter.com/HN70zWPtuz — MLB （@MLB） May 28, 2025

7上洋基小將培拉薩（Oswald Peraza）用賽季第3號陽春彈砲轟天使後援投手內里斯（Hector Neris），將比數拉開到3：0。9局洋基推出威廉斯（Devin Williams）登板關門，他遭到孟卡達（Yoan Moncada）陽春砲轟炸，最終失掉2分驚險收下救援成功。

今天兩隊先發左投都繳出優質先發，羅冬用105球投滿7局，只被打5安，送出10K力保不失，防禦率下降到2.60，是本季代表作。安德森投滿6局，被打5支安打，失2分只有1分自責分，送出3K、1BB。

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