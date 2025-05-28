MLB》單場雙響砲超越賈吉緊追大谷！ 水手重砲捕手助隊痛宰國民

羅里單場雙響砲獨居美聯全壘打王。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天對陣國民敲出單場雙響砲進帳2分打點，菜鳥先發埃文斯（Logan Evans）繳出8局僅失1分的生涯最佳好投，終場以9：1終止近期的2連敗。

水手首局就突破國民先發左投帕克（Mitchell Parker），「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）率先敲出2分砲，羅里「背靠背」開轟，幫助水手取得3：0領先。4局國民大物伍德（James Wood）敲出陽春砲追回1分，但也是本場國民的唯一得分。

請繼續往下閱讀...

5局羅里再度砲轟帕克，單場雙響砲，賽季第19轟超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）獨居美聯全壘打王，距離聯盟全壘打王大谷翔平僅有1轟落後。6局水手進帳一個3分大局，8局再得2分，終場就以9：1收勝。

Cal Raleigh leaves the yard AGAIN!



His 19th homer of the season and his second of the game pic.twitter.com/Mgwg0eSkoy — MLB （@MLB） May 28, 2025

水手羅德里奎茲今天3安猛打貢獻3分打點，羅里雙響砲都是陽春砲，進帳2分打點，威廉森（Ben Williamson）埋伏9棒敲出雙安進帳1分打點。23歲先發小將埃文斯8局投球送出4K、1BB，被打4安僅失1分，生涯首度投超過6局，賽季防禦率下降到2.83。

水手菜鳥埃文斯8局失1分奪勝。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法