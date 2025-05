MLB》單場雙響砲超越賈吉緊追大谷！ 水手重砲捕手助隊痛宰國民

羅里單場雙響砲獨居美聯全壘打王。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕水手重砲捕手羅里(Cal Raleigh)今天對陣國民敲出單場雙響砲進帳2分打點,菜鳥先發埃文斯(Logan Evans)繳出8局僅失1分的生涯最佳好投,終場以9:1終止近期的2連敗。

水手首局就突破國民先發左投帕克(Mitchell Parker),「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodríguez)率先敲出2分砲,羅里「背靠背」開轟,幫助水手取得3:0領先。4局國民大物伍德(James Wood)敲出陽春砲追回1分,但也是本場國民的唯一得分。

請繼續往下閱讀...

5局羅里再度砲轟帕克,單場雙響砲,賽季第19轟超越洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)獨居美聯全壘打王,距離聯盟全壘打王大谷翔平僅有1轟落後。6局水手進帳一個3分大局,8局再得2分,終場就以9:1收勝。

Cal Raleigh leaves the yard AGAIN!



His 19th homer of the season and his second of the game pic.twitter.com/Mgwg0eSkoy