晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》單場雙響砲超越賈吉緊追大谷！ 水手重砲捕手助隊痛宰國民

2025/05/28 12:31

羅里單場雙響砲獨居美聯全壘打王。（法新社）羅里單場雙響砲獨居美聯全壘打王。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天對陣國民敲出單場雙響砲進帳2分打點，菜鳥先發埃文斯（Logan Evans）繳出8局僅失1分的生涯最佳好投，終場以9：1終止近期的2連敗。

水手首局就突破國民先發左投帕克（Mitchell Parker），「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）率先敲出2分砲，羅里「背靠背」開轟，幫助水手取得3：0領先。4局國民大物伍德（James Wood）敲出陽春砲追回1分，但也是本場國民的唯一得分。

5局羅里再度砲轟帕克，單場雙響砲，賽季第19轟超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）獨居美聯全壘打王，距離聯盟全壘打王大谷翔平僅有1轟落後。6局水手進帳一個3分大局，8局再得2分，終場就以9：1收勝。

水手羅德里奎茲今天3安猛打貢獻3分打點，羅里雙響砲都是陽春砲，進帳2分打點，威廉森（Ben Williamson）埋伏9棒敲出雙安進帳1分打點。23歲先發小將埃文斯8局投球送出4K、1BB，被打4安僅失1分，生涯首度投超過6局，賽季防禦率下降到2.83。

水手菜鳥埃文斯8局失1分奪勝。（路透）水手菜鳥埃文斯8局失1分奪勝。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中