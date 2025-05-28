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MLB》鈴木誠也滿壘敲安續居打點王！ 小熊延長賽再見洛磯

2025/05/28 13:22

鈴木誠也是今年第一位打到50分打點的球員。（法新社）鈴木誠也是今年第一位打到50分打點的球員。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕甫奪下單週最佳球員的日籍強打鈴木誠也，今天敲出領先全大聯盟的第50分打點，而小熊也在11局下半靠著大物新人蕭（Matt Shaw）的再見安打，以4：3擊敗洛磯。

鈴木誠也今天在3局滿壘時，從洛磯明星先發馬奎茲（Germán Márquez）手中敲安打回球隊首分，同個半局隊友阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也靠著滾地球進帳1分打點，2人賽後打點數分別為50與49，位居聯盟前二。

洛磯在4局突破小熊先發霍頓（Cade Horton）封鎖，洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）在2出局後敲安送回首分，7局金手套外野手多伊爾（Brenton Doyle）砲轟霍頓，雙方2：2重回原點。

延長賽10局兩隊都未能得分，11上多伊爾透過滾地球進帳超前分，11下小熊一壘手布許（Michael Busch）在1出局敲安送回三壘跑者追平，接著蕭在一、二壘有人時敲出右外野安打，讓代跑且盜壘成功的柏提（Jon Berti）跑回再見分，終場小熊就以4：3向墊底的洛磯說再見。

鈴木誠也今天5打數僅敲1安打回1分打點，本季他是聯盟第一位達成50打點的球員，今年的表現在往生涯最佳邁進。而大聯盟打點排行榜上第二名的同樣也是小熊隊球員，阿姆斯壯今天沒敲安但進帳1分打點，本季他也跟鈴木誠也一樣，正朝著生涯最佳表現邁進。

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