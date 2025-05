MLB》鈴木誠也滿壘敲安續居打點王！ 小熊延長賽再見洛磯

鈴木誠也是今年第一位打到50分打點的球員。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕甫奪下單週最佳球員的日籍強打鈴木誠也,今天敲出領先全大聯盟的第50分打點,而小熊也在11局下半靠著大物新人蕭(Matt Shaw)的再見安打,以4:3擊敗洛磯。

鈴木誠也今天在3局滿壘時,從洛磯明星先發馬奎茲(Germán Márquez)手中敲安打回球隊首分,同個半局隊友阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)也靠著滾地球進帳1分打點,2人賽後打點數分別為50與49,位居聯盟前二。

洛磯在4局突破小熊先發霍頓(Cade Horton)封鎖,洛磯明星三壘手麥馬翰(Ryan McMahon)在2出局後敲安送回首分,7局金手套外野手多伊爾(Brenton Doyle)砲轟霍頓,雙方2:2重回原點。

延長賽10局兩隊都未能得分,11上多伊爾透過滾地球進帳超前分,11下小熊一壘手布許(Michael Busch)在1出局敲安送回三壘跑者追平,接著蕭在一、二壘有人時敲出右外野安打,讓代跑且盜壘成功的柏提(Jon Berti)跑回再見分,終場小熊就以4:3向墊底的洛磯說再見。

