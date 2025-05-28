MLB》台美混血球星卡洛爾開轟無用 響尾蛇牛棚狂掉7分慘遭逆轉

卡洛爾（左）首局開轟。（美聯社）



李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天轟出首局首打席全壘打，但響尾蛇後援投手金克爾（Kevin Ginkel）僅投0.1局狂失5分，響尾蛇最後在主場以6比9遭海盜大逆轉。響尾蛇吞4連敗，目前以27勝28敗居國家聯盟西區第四。

卡洛爾首局揮出右外野陽春砲，本季第16轟出爐排國家聯盟第三、全大聯盟第五多。卡洛爾全場5打數1安就是陽春砲，吞3次三振、跑回2分，賽後打擊率為2成59，整體攻擊指數（OPS）為0.890。

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響尾蛇打線5局下攻進5分大局，前5局打完以6比0領先，未料比賽後半段風雲變色。6局上海盜戴維斯（Henry Davis）敲兩分砲追至2比6。

響尾蛇投手金克爾（中）僅投0.1局失5分。（美聯社）

響尾蛇第8局推出金克爾後援，他先後被敲5安、丟1保送，包含海盜工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的清壘二壘安打，讓金克爾被打退場，由響尾蛇左投畢克斯（Jalen Beeks）接替投球。但這時響尾蛇游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）發生傳球失誤，接著雷諾斯（Bryan Reynolds）敲超前三分砲，海盜隊單局灌進7分逆轉戰局。響尾蛇最後輸球吞下近7戰第6敗。

響尾蛇塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）主投7局失2分無關勝敗。金克爾僅投0.1局被敲4安、丟1保送，失掉5分，吞本季第3敗，今年出賽13場的防禦率高達12.60。。金克爾上季交出8勝3敗、防禦率3.21的成績，有18次中繼成功、5次救援成功，但本季成績卻大幅下滑。

Corbin Carroll lead-off dinger sounds about right pic.twitter.com/xPg5atcNzN — Dillard Barnhart （@BarnHasSpoken2） May 28, 2025

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