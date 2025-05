MiLB》李灝宇3A單場2安3打點、連3場敲安 5月份打擊率高達3成46

李灝宇。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎小聯盟3A的台灣好手李灝宇,今天交出單場2安3打點的好表現。這是李灝宇連續3場有安打表現,老虎3A最後以10比5贏球。

李灝宇今擔任第二棒二壘手,他在第4局敲出帶有2分打點的二壘安打,接著第6局擊出帶有1分打點的適時安打。

李灝宇全場4打數2安3打點,三振、保送各1次,賽後打擊率為2成79,整體攻擊指數(OPS)為0.789。李灝宇在5月份21場比賽中,交出2轟、8打點,單月打擊率高達3成46。

效力運動家2A的台灣旅美捕手林家正,今擔任先發第9棒捕手,全場2打數沒有敲安,吞2次三振、選到1次送。運動家2A最後以5比3擊敗太空人2A。林家正本季在2A出賽17場,共49打數敲6安,貢獻3分打點,打擊率僅1成22。

此外,道奇新人聯盟的台灣好手柯敬賢今擔任先發第五棒中外野,全場2打數1安、選到2次保送、挨1次觸身球,跑回3分,賽後打擊率為3成96。

效力紅人新人聯盟的旅美好手林盛恩,今擔任第二棒指定打擊,全場5打數2安都是一壘安打,吞1次三振,賽後打擊率為2成14。

Hao-Yu Lee blisters a 2-run double to right center to put Toledo up 4-1, but he gets thrown out at third. pic.twitter.com/HqpErRRMBH