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MiLB》李灝宇3A單場2安3打點、連3場敲安 5月份打擊率高達3成46

2025/05/28 14:25

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎小聯盟3A的台灣好手李灝宇，今天交出單場2安3打點的好表現。這是李灝宇連續3場有安打表現，老虎3A最後以10比5贏球。

李灝宇今擔任第二棒二壘手，他在第4局敲出帶有2分打點的二壘安打，接著第6局擊出帶有1分打點的適時安打。

李灝宇全場4打數2安3打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成79，整體攻擊指數（OPS）為0.789。李灝宇在5月份21場比賽中，交出2轟、8打點，單月打擊率高達3成46。

效力運動家2A的台灣旅美捕手林家正，今擔任先發第9棒捕手，全場2打數沒有敲安，吞2次三振、選到1次送。運動家2A最後以5比3擊敗太空人2A。林家正本季在2A出賽17場，共49打數敲6安，貢獻3分打點，打擊率僅1成22。

此外，道奇新人聯盟的台灣好手柯敬賢今擔任先發第五棒中外野，全場2打數1安、選到2次保送、挨1次觸身球，跑回3分，賽後打擊率為3成96。

效力紅人新人聯盟的旅美好手林盛恩，今擔任第二棒指定打擊，全場5打數2安都是一壘安打，吞1次三振，賽後打擊率為2成14。

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