MLB》去年害張育成受傷 馬林魚菜鳥單場3失誤後哭了！（影音）

馬林魚菜鳥二壘手塞門今天單場發生3次失誤後被換下場。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚菜鳥二壘手塞門(Ronny Simon)今天在對教士一戰發生3次失誤,並被鏡頭捕捉到因自責落淚的畫面,本場比賽教士也克服首局6分落後,以8:6逆轉贏球。

馬林魚在比賽首局就把教士先發投手科萊克(Stephen Kolek)打爆,單局5安灌進6分取得領先,教士則在1到5局,局局有攻勢,5局打完反以7:6反超。

請繼續往下閱讀...

讓教士能夠逆轉的一大主因便是塞門,他在2下先在擋球時把球給碰到界外區,隨後發生傳球失誤讓教士一口氣追回2分,4局他更是單局發生2次失誤,讓教士在該局就將比數扳平。而塞門也被鏡頭捕捉到落淚的畫面,並在5局攻守交替時被換下場。

Miami Marlins Ronny Simon was seen crying after making 3 errors in 4 innings. He was seen running to the dugout in between innings into the clubhouse where other Marlins players and coaches had to follow him.



Just wow. pic.twitter.com/dcEmdLKrlm