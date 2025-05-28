MLB》去年害張育成受傷 馬林魚菜鳥單場3失誤後哭了！（影音）

馬林魚菜鳥二壘手塞門今天單場發生3次失誤後被換下場。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚菜鳥二壘手塞門（Ronny Simon）今天在對教士一戰發生3次失誤，並被鏡頭捕捉到因自責落淚的畫面，本場比賽教士也克服首局6分落後，以8：6逆轉贏球。

馬林魚在比賽首局就把教士先發投手科萊克（Stephen Kolek）打爆，單局5安灌進6分取得領先，教士則在1到5局，局局有攻勢，5局打完反以7：6反超。

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讓教士能夠逆轉的一大主因便是塞門，他在2下先在擋球時把球給碰到界外區，隨後發生傳球失誤讓教士一口氣追回2分，4局他更是單局發生2次失誤，讓教士在該局就將比數扳平。而塞門也被鏡頭捕捉到落淚的畫面，並在5局攻守交替時被換下場。

Miami Marlins Ronny Simon was seen crying after making 3 errors in 4 innings. He was seen running to the dugout in between innings into the clubhouse where other Marlins players and coaches had to follow him.



Just wow. pic.twitter.com/dcEmdLKrlm — js9innings （@js9inningsmedia） May 28, 2025

5局教士阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出適時安打超前比數，8局新星梅里爾（Jackson Merrill）開轟進帳保險分，終場教士就以8：6逆轉奪勝。

25歲的塞門在今年迎來他生涯第一個大聯盟賽季，過去他曾待過小熊、響尾蛇、光芒體系，2024年他在效力光芒3A時，曾在左外野守備時跟當時鎮守游擊的張育成相撞，讓張育成右肩輕微撕裂傷，進入10天傷病名單，張育成也在去年中離開大聯盟體系，重返中職加盟富邦悍將。

Crazy play in Charlotte. Jared Walsh lofts a ball into shallow LF. LF Ronny Simon and SS Yu Chang both go for it, both whiff on it, and run into each other. Rafael Ortega （2B） comes in to score, and Walsh has a triple. #Knights up 6-0. #WhiteSox pic.twitter.com/BrgWujdGTa — FutureSox （@FutureSox） May 19, 2024

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