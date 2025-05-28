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世壯運》84歲單車校長謝文秀公路賽奪金 兒子謝佳翰全程陪騎

2025/05/28 15:40

謝文秀（左起）世壯運公路賽奪金，兒子謝佳翰全程陪騎協助圓夢。（世壯運提供）謝文秀（左起）世壯運公路賽奪金，兒子謝佳翰全程陪騎協助圓夢。（世壯運提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雙北世界壯年運動會自由車個人公路賽男子80+組，84歲「單車校長」謝文秀勇闖北海岸以48分51秒勇奪金牌，兒子謝佳翰不僅賽前陪練，比賽時也全程陪騎，一路默默守護，用實際行動全力支持老爸圓夢，成就體壇佳話。

個人公路賽男子80+組原訂路線為80公里，海拔爬升逾800公尺，因天侯影響，大會決定啟動雨天備案，將60+至80+共計5個分組賽事距離調整為20公里。雖然賽事路線大幅縮短，北海岸強側風仍是嚴苛考驗，自今年元月開始備戰，5月起每週赴當地模擬訓練的謝文秀，雖然逐漸落後主集團，全場最年長的他仍維持自己速度，穩定且安全回到終點。

「80歲是台灣的平均壽命，像我84歲還可以騎一百公里的人不多。」謝文秀正是台灣自行車品牌KHS功學社單車的總經理，透露參與世壯運是想追夢，順便出風頭，「當然也要秀我們家功學社的單車！」60歲才開始騎長距離的謝文秀，為了備戰世壯運特地選擇自家品牌KHS Flite 720公路車，搭配室內飛輪車訓練，讓舉辦過上百場單車賽事的他，生平第一次正式參賽就順利完成，並在家人見證中登上頒獎台，「希望讓更多跟我同齡的朋友們看見，上年紀還是可以開心健康的享受騎車樂趣。」

謝校長的兒子也是KHS功學社單車CEO謝佳翰，從賽前訓練菜單、組合適合的單車，以及參賽所需裝備，都由他主導安排，除了數次來到北海岸實地模擬訓練，比賽當天更全程陪騎，並在謝校長後方同頻配速，在需要注意路況的地方聲控引導，「小時侯校長教我騎單車，帶我全台到處走，現在校長年紀大了，換我支持陪他追逐夢想。」

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