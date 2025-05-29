3勝雷霆力拚晉級、TPBL季後賽開打 今日賽事預告與轉播

雷霆今日回到主場迎戰灰狼。（資料照，歐新社）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA西部冠軍賽來到第5戰，手握3勝的雷霆回到主場迎戰灰狼，要在今日力拚晉級總冠軍賽，精采刺激的賽事，球迷們千萬不要錯過！
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大聯盟今日帶來2場賽事轉播，首戰洋基將對上天使，分別派出施密特（Clarke Schmidt）以及日籍左投菊池雄星掛帥。第2場將帶來道奇出戰守護者的賽事，3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）將迎來本季第3場先發，喜愛棒球的球迷朋友不要錯過！
中華職棒今天有1場比賽，味全龍將在天母主場迎戰樂天，雙方派出伍鐸與本季首度登上一軍的曾仁和先發出賽，兩隊的球迷們敬請鎖定轉播！
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）經過例行賽的廝殺後，今天起將迎來季後賽，首戰將由B組的夢想家在主場迎戰海神，球迷朋友不要錯過轉播！
MLB
09:30 洋基@天使 愛爾達體育2台
12:30 道奇@守護者 愛爾達體育2台（D-LIVE）
NBA季後賽
08:30 灰狼@雷霆 西部冠軍賽G5 緯來體育、愛爾達體育1台
中華職棒
18:30 樂天@味全 緯來體育、愛爾達體育4台
TPBL季後賽
19:00 海神@夢想家 B組G1 緯來精采
BWF 新加坡公開賽
10:00 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台；第2場地 愛爾達體育4台（原音）
14:00 16強（下） 第2場地 愛爾達體育4台（原音）
15:00 16強（下） 第1場地 愛爾達體育3台
法國網球公開賽
17:00 第5日 單打第二輪 （上） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台
22:00 第5日 單打第二輪 （中） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台
02:20（5/30） 第5日 單打第二輪 （下） 愛爾達體育1台