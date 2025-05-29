3勝雷霆力拚晉級、TPBL季後賽開打 今日賽事預告與轉播

雷霆今日回到主場迎戰灰狼。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA西部冠軍賽來到第5戰，手握3勝的雷霆回到主場迎戰灰狼，要在今日力拚晉級總冠軍賽，精采刺激的賽事，球迷們千萬不要錯過！

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大聯盟今日帶來2場賽事轉播，首戰洋基將對上天使，分別派出施密特（Clarke Schmidt）以及日籍左投菊池雄星掛帥。第2場將帶來道奇出戰守護者的賽事，3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）將迎來本季第3場先發，喜愛棒球的球迷朋友不要錯過！

中華職棒今天有1場比賽，味全龍將在天母主場迎戰樂天，雙方派出伍鐸與本季首度登上一軍的曾仁和先發出賽，兩隊的球迷們敬請鎖定轉播！

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）經過例行賽的廝殺後，今天起將迎來季後賽，首戰將由B組的夢想家在主場迎戰海神，球迷朋友不要錯過轉播！

MLB

09:30 洋基@天使 愛爾達體育2台

12:30 道奇@守護者 愛爾達體育2台（D-LIVE）

NBA季後賽

08:30 灰狼@雷霆 西部冠軍賽G5 緯來體育、愛爾達體育1台

中華職棒

18:30 樂天@味全 緯來體育、愛爾達體育4台

TPBL季後賽

19:00 海神@夢想家 B組G1 緯來精采

BWF 新加坡公開賽

10:00 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台；第2場地 愛爾達體育4台（原音）

14:00 16強（下） 第2場地 愛爾達體育4台（原音）

15:00 16強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

法國網球公開賽

17:00 第5日 單打第二輪 （上） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台

22:00 第5日 單打第二輪 （中） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台

02:20（5/30） 第5日 單打第二輪 （下） 愛爾達體育1台

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