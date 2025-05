MLB》大谷翔平反方向怪力轟！球評點出細節：幾乎沒有任何左打能...

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對守護者敲出本季第20轟,獨居大聯盟全壘打王,這發反方向全壘打令隊友與對手都嘖嘖稱奇,守護者球評也點出大谷在揮棒時的細節。

大谷翔平今天第4局2出局一壘有人時,鎖定守護者26歲強投拜比(Tanner Bibee)的第一顆83.9英哩的卡特球,轟出左外野2分砲,擊球初速104.5英哩,飛行距離362英呎,仰角39度。這是大谷近期連3場開轟,同時也是「打者翔平」在旅美生涯第6度達成單季至少20轟的表現。

Shohei Ohtani, your MLB leader in homers with 20! pic.twitter.com/HEyWKBmreF