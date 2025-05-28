MLB》大谷翔平反方向怪力轟！球評點出細節：幾乎沒有任何左打能...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對守護者敲出本季第20轟，獨居大聯盟全壘打王，這發反方向全壘打令隊友與對手都嘖嘖稱奇，守護者球評也點出大谷在揮棒時的細節。

大谷翔平今天第4局2出局一壘有人時，鎖定守護者26歲強投拜比（Tanner Bibee）的第一顆83.9英哩的卡特球，轟出左外野2分砲，擊球初速104.5英哩，飛行距離362英呎，仰角39度。這是大谷近期連3場開轟，同時也是「打者翔平」在旅美生涯第6度達成單季至少20轟的表現。

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Shohei Ohtani, your MLB leader in homers with 20! pic.twitter.com/HEyWKBmreF — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 27, 2025

擔任守護者轉播單位球評、過去曾在1975-1983年季中效力過印地安人（守護者前身）的前金手套外野手曼寧（Rick Manning），也在轉播中盛讚大谷的揮棒，「請注意他擊球瞬間，球與身體的距離感，他巧妙運用身體的力量，讓球飛得又高又遠。」

曼寧補充：「（拜比）看起來心裡在想『應該不會出牆吧』，因為幾乎沒有任何左打者能把球打到那個位置，他的表情就像是在說，完全不敢相信自己被轟了！」

今天跟大谷翔平同場開轟的隊友馬恩西（Max Muncy）賽後也直言，大谷明明把球打偏了，卻還是能將球送出牆；挨轟的拜比也坦言，自己當下以為只是個高飛球，在守護者主場也沒多少左打者能反方向開轟。

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