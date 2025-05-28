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世壯運》「很抱歉沒幫台灣留下金牌」羅嘉翎教練劉聰達冠軍戰因傷退賽

2025/05/28 16:26

羅嘉翎（左）在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達（右）的教練。（記者陳志曲攝）羅嘉翎（左）在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達（右）的教練。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會跆拳道項目今在板樹體育館登場，東京奧運銅牌名將羅嘉翎的教練劉聰達今在金牌戰因傷退賽，無緣拿下冠軍，賽後相當自責。

劉聰達此次參加男子U55、80公斤級，首輪輪空，第一戰就是金牌戰，不過他面對西班牙好手查孔（Jorge Pradas Chacon）在第一局尾聲就因一次後旋踢拉傷大腿後側，最後以3：8讓出，第二局續戰失掉第一分後因傷決定退賽。

劉聰達指出，這次為了世壯運瘦身約10公斤，「一直運動、跑步，以前都是叫嘉翎降體重，這次換她督促我。」

劉聰達提到，由於家人、學生都沒看過自己比賽的樣子，才會決定睽違30年重返賽場，甚至有學生家長幫他情蒐這位西班牙對手，「我一直覺得可以贏他，練習時只有踢靶而已，但練習跟實戰還是有差異，沒想到對方力量滿大的，很抱歉沒能幫台灣拿下金牌。」

劉聰達坦言，體力是自己最大的問題，這次是為了讓家人圓夢，看到自己在場上比賽的英姿，但久違回到賽場很陌生，加上也是第一次戴電子護具參賽，「真的打得很不好，自己都不知道自己在打什麼。」

羅嘉翎（右）在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達（左）的教練。（記者陳志曲攝）羅嘉翎（右）在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達（左）的教練。（記者陳志曲攝）

羅嘉翎的教練劉聰達（中）參與世壯運跆拳道項目，最後受傷退場。（記者陳志曲攝）羅嘉翎的教練劉聰達（中）參與世壯運跆拳道項目，最後受傷退場。（記者陳志曲攝）

羅嘉翎的教練劉聰達（藍方）參與世壯運跆拳道項目，最後受傷退場。（記者陳志曲攝）羅嘉翎的教練劉聰達（藍方）參與世壯運跆拳道項目，最後受傷退場。（記者陳志曲攝）

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