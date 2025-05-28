世壯運》教練初體驗笑容滿面 羅嘉翎讚劉聰達表現「已經很好了」

羅嘉翎（左）在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達（右）的教練。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕東京奧運銅牌名將羅嘉翎這次轉換身份，在2025雙北世界壯年運動會跆拳道項目負責指導教練劉聰達，初體驗讓她直呼相當新鮮。

羅嘉翎的教練劉聰達與母親何千金此次都報名世壯運跆拳道項目，劉聰達今在男子U55、80公斤級登場，在金牌戰因傷退賽，與冠軍擦身而過。

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對於首度在場邊指導，羅嘉翎表示，「感覺滿不一樣的，之前比賽會看不清楚自己的動作，但現在就要趕快做出反應，趕快提醒。」

難得不是以選手身份來到賽場的羅嘉翎心情輕鬆不少，今在場邊從劉聰達開始著裝備時就笑容滿面，她解釋，「因為我也是第一次看教練比賽，這個體驗滿興奮的。」

對於劉聰達今天的表現，羅嘉翎表示，「其實教練表現已經還不錯了，應該說已經很好了。」一旁的劉聰達則連忙說，「沒有，真的很不好，以後不能再罵她了。」

羅嘉翎為劉聰達緩頰，表示今天的西班牙對手擁有豐富的壯年運動會經驗，教練又是相隔30年回到場上，「對手經驗更多，教練30年沒有比賽了，可能一時之間反應沒那麼快。」

羅嘉翎在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達的教練。（記者陳志曲攝）

羅嘉翎在世壯運的賽事中擔任教練劉聰達的教練。（記者陳志曲攝）

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