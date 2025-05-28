世壯運》前兄弟王牌投手奪冠軍戰勝投 竟出現中職9年生涯不曾有的罕見插曲

林煜清。（截自YouTube）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世壯運棒球金牌戰今天在台北大巨蛋開打，前中信兄弟球星周思齊領軍的山羊兄弟隊遭大逆轉，7局上狂掉4分，終場以3：7輸給以國立體育大學校友為主體的NTSU OB隊，痛失冠軍，而效力NTSU OB隊的前兄弟球星林煜清勇奪冠軍戰勝投。

山羊兄弟隊今推派前兄弟象球星吳俊億在冠軍戰先發，他繳出2局無失分，3局上再交給戴極昇中繼1局無失分；NTSU OB隊也不遑多讓，曾以自行培訓加盟兄弟象的林彥辰扛下先發，以3局無失分封鎖山羊兄弟隊，兩隊上演投手戰。

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NTSU OB隊先發投手林彥辰退場後，山羊兄弟隊在4局下突破僵局，周思齊在2出局一壘有人登場代打，隨後跑者靠盜壘和捕逸攻上三壘，NTSU OB隊決定故意四壞周董，再換上陳彥銘接替，未料仍讓李品叡在滿壘選到四壞，讓山羊兄弟先馳得點。

被山羊兄弟對突圍後，NTSU OB隊為了止血，派上林煜清救火，未料他卻在看暗號時發生投手犯規，再奉送1分。林煜清在職棒9年期間，累積655局沒發生過投手犯規，第1次就發生在世壯運冠軍戰，且形成傷害。

NTSU OB隊在5局下開場敲安反攻，未料鎮守左外野手的周思齊用滑接美技沒收1顆安打球，傳回內野形成雙殺打，用美技瓦解大危機，引發大巨蛋全場歡呼聲。

6局上，NTSU OB隊在1出局攻佔滿壘，總教練龔榮堂大秀神調度，派上46歲的陳家豐代打，驚天棒打吳界煌，一棒逆轉3分打點的三壘安打率隊首度領先。

6局下，周思齊在1出局三壘有人上場，遭到林煜清壓制，僅能擊出內野飛球出局，未能敲回分數，未料林煜清卻在2出局暴投，直接奉送追平分。

7局上，NTSU OB隊開場連續敲出5支安打，包括謝大偉2分致勝的德州安打，以及蘇建銘的適時安打，率隊猛攻4分大局，奠定勝基。而林煜清在4局下2出局登板，雖然因為投手犯規和暴投奉送2分，最終力撐3.1局關門成功，勇奪冠軍戰勝投。

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