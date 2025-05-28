中職》「經過這件事我會深刻反省」 陳傑憲再次向大眾致歉

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅隊長陳傑憲近日在節目訪談的「台語大考驗」，舉例曾聽過「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」引起網友批判，陳傑憲昨深夜在IG發文致歉，強調沒想過對太太或任何一位女性不尊重。

陳傑憲在訪問中舉例曾聽過「聽某喙，大富貴」、「時到時擔當，無米才煮番薯湯」、「心情放乎開，好事自然來」等台語俚語，同時提到有些很好笑，像是「厝若欲興，某丟愛照三頓揍」，該片段引發網友批評。

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今天賽前陳傑憲接受媒體採訪時，再度向因這句話受到冒犯的人，表達最誠摯得歉意，並強調，「有時候講話必須站在別人的立場去思考，今天造成別人的不舒服就勇於認錯，既然說出來的話就勇於承擔。」

陳傑憲解釋，昨天賽後收到訊息，經紀人也馬上打給他說現在網路上開始有一些話題，「當下我有意識到，原來我講的每一句話都會被放大檢視，那時候的訪問是無心的，也是玩笑話，之後網友開始討論，看著大家討論，我覺得身為公眾人物，甚至是我現在的角色，一言一行都會影響社會大眾。」

陳傑憲表示，看到那些言論確實發現自己失言，可能這些話，特別是女性們聽了比較不舒服，昨天他也道歉了，「今天我在這裡，對可能被我言語或無心的玩笑話影響的人，我想對大家說聲抱歉，這不是我的本意。」

陳傑憲強調，經過這件事他會深刻反省，未來言行舉止都要三思而後行，也因為這件事，讓他更了解自己在社會上的影響力，更不應該在當下開這種玩笑話，往往一句無心的言語會造成傷害；相反地，他在過往訪談當中說了許多正面的話，相信也會影響不少人，未來不會再發生這種事，發言前會好好思考。

歷經失言風波，陳傑憲說，很感謝太太，事情發生後兩人有通電話，太太提醒他未來在公眾場合講話要注意，她也知道他講話比較愛鬧、愛開玩笑，是無心的，她也有說，「如果今天我是在小時候比較沒那麼溫暖的家庭長大的人，聽到喜歡的偶像講出這些話，我也會很錯愕。」

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