MLB》不是大谷翔平！道奇先發輪值傷兵一籮筐 美媒揭回歸關鍵人物

大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇本季先發輪值傷兵眾多，包含努力重返二刀流的日本巨星大谷翔平在內，不少主力強投都相繼躺進傷兵名單。近日美媒在節目中，也點出道奇先發輪值傷兵歸隊後的關鍵人物。

道奇豪華先發輪值受到傷勢打擊，兩大強投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相繼倒下，日前日本新星佐佐木朗希也因為右肩夾擠症候群進入15天傷病名單，加上大谷，目前道奇共有4位主力先發投手在傷兵名單內。

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《MLB Network》節目「Intentional Talk」中，現任分析師的前紅襪好手米勒（Kevin Miller）直言，在這4位先發投手傷兵中，葛拉斯諾是對道奇最重要、最關鍵的選手，「毫無疑問，他是位非常具有三振能力的投手。」

米勒補充，史奈爾的實力當然也不在話下，「但我會選擇葛拉斯諾。到了季賽，有時你就是得靠三振來解決打者，必須拿出絕對的壓制力，特別是在得點圈有人、且還沒2出局的情況下。」

米勒進一步表示：「葛拉斯諾除了擁有毀滅性的曲球，還有99英哩的速球。如果他傷癒歸隊，我認為他會是傷兵名單中影響力最大的一人。只要他身體健康無礙，就能展現壓倒性的存在感。」

葛拉斯諾。（資料照）

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