MLB》生涯首安終於出爐 梅薩二世吐心聲：重重障礙我都突破了

〔體育中心/綜合報導〕今天馬林魚與教士之戰,昨天首度升上大聯盟的古巴傳奇教頭之子梅薩二世(Victor Mesa Jr.)終於敲出生涯首安,讓在場的家人們雀躍不已,賽後二世也吐露心聲,坦言重重障礙都突破了。

現年23歲的梅薩二世,是曾在2013年經典賽、2015年12強賽等賽事執教的古巴知名傳奇教頭梅薩(Victor Mesa)之子,他在16歲時跟著哥哥維克特(Victor Victor Mesa)叛逃來到美國,並與馬林魚簽下合約。

梅薩二世經過6個小聯盟賽季,留下501場出賽、打擊三圍.254/.321/.394、43轟與280分打點的成績,在昨天首度被拉上大聯盟並替補出賽,今日則是扛下8棒中外野重任,1局上首打席從教士先發科萊克(Stephen Kolek)手中擊出大聯盟生涯首安並收下第1分打點。

梅薩談起自己的兒子說:「他的打擊從小時候起就是個特長,他也一直能做好防守,說到棒球這一塊,他真的非常、非常地具有天賦。在(他擊出生涯首安)那一刻,我就是全世界最開心的人。」

梅薩也提到,「守紀律」是他不斷提醒二世的唯一一件事,「因為如此才會成為一位偉大的棒球選手,專注於當下,事情就會如你所願。」

梅薩二世昨天被拉上大聯盟後,在7局下半上場守備完成初登場,並在10局迎來首打席,回憶起當時情況,他表示簡直無法相信這是真的,「你腦中會一直想很多方式,但它總是出乎你意料,我認為這感覺很好、很特別。我知道我具有天賦能讓我站在場上,但我認為更重要的是,這幾年包括傷痛以及好的、不好的回憶,各種重重的障礙我都突破了。」

馬林魚總教練麥卡洛(Clayton McCullough)也大讚梅薩二世,認為他是個了不起的運動員,對場上的比賽相當敏感,「他不只具有鎮守中外野的能力,他3個外野也都守得很出色,能夠反向攻擊,帶給我們很好的運動能力。即便我認識他的時間不長,但他真的是個很了不起的人、很優秀的隊友。」

