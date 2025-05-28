MLB》生涯首安終於出爐 梅薩二世吐心聲：重重障礙我都突破了

梅薩二世。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天馬林魚與教士之戰，昨天首度升上大聯盟的古巴傳奇教頭之子梅薩二世（Victor Mesa Jr.）終於敲出生涯首安，讓在場的家人們雀躍不已，賽後二世也吐露心聲，坦言重重障礙都突破了。

現年23歲的梅薩二世，是曾在2013年經典賽、2015年12強賽等賽事執教的古巴知名傳奇教頭梅薩（Victor Mesa）之子，他在16歲時跟著哥哥維克特（Victor Victor Mesa）叛逃來到美國，並與馬林魚簽下合約。

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梅薩二世經過6個小聯盟賽季，留下501場出賽、打擊三圍.254/.321/.394、43轟與280分打點的成績，在昨天首度被拉上大聯盟並替補出賽，今日則是扛下8棒中外野重任，1局上首打席從教士先發科萊克（Stephen Kolek）手中擊出大聯盟生涯首安並收下第1分打點。

梅薩談起自己的兒子說：「他的打擊從小時候起就是個特長，他也一直能做好防守，說到棒球這一塊，他真的非常、非常地具有天賦。在（他擊出生涯首安）那一刻，我就是全世界最開心的人。」

梅薩也提到，「守紀律」是他不斷提醒二世的唯一一件事，「因為如此才會成為一位偉大的棒球選手，專注於當下，事情就會如你所願。」

梅薩二世昨天被拉上大聯盟後，在7局下半上場守備完成初登場，並在10局迎來首打席，回憶起當時情況，他表示簡直無法相信這是真的，「你腦中會一直想很多方式，但它總是出乎你意料，我認為這感覺很好、很特別。我知道我具有天賦能讓我站在場上，但我認為更重要的是，這幾年包括傷痛以及好的、不好的回憶，各種重重的障礙我都突破了。」

馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）也大讚梅薩二世，認為他是個了不起的運動員，對場上的比賽相當敏感，「他不只具有鎮守中外野的能力，他3個外野也都守得很出色，能夠反向攻擊，帶給我們很好的運動能力。即便我認識他的時間不長，但他真的是個很了不起的人、很優秀的隊友。」

Victor Mesa Jr. YOU have your first big league hit pic.twitter.com/MEwElhGXmw — Miami Marlins （@Marlins） May 28, 2025

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