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田徑亞錦賽》哭慘！一度居第2王晨佑1500公尺爆掉 無緣獎牌

2025/05/28 18:55

王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕台灣男子十項全能好手王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望，賽後情緒潰堤也難以平復。

王晨佑昨日在前5項100公尺、跳遠、鉛球、跳高、400公尺結束，以3869分暫居第4，而王晨佑今天陸續比完110公尺跨欄、鐵餅、撐竿跳高依舊居第4，他在標槍擲出64公尺16，分數獲得大進補以6932分躍居第2。

王晨佑結束9項後，暫時以50分之差落後中國費翔，也只領先印度名將尚卡爾（Tejaswin Shankar）8分，不過王晨佑在1500公尺雖然努力緊跟對手，無奈最後200公尺爆掉，只以4分50秒75完賽，也和獎牌失之交臂。

王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）

王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）

王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）王晨佑今日在2025年南韓龜尾亞洲田徑錦標賽，在第9項標槍逆轉躍居第2，無奈在最後一項1500公尺最後嚴重失速，以7546分完賽並確定取得明年名古屋亞運，只是和獎牌失之交臂，讓他相當失望。（特派記者林岳甫攝）

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