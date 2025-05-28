籃球》陳盈駿看紀錄片感觸深差點掉淚 鼓勵後輩找到前進的動力

陳盈駿出席威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（高中體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第五屆「威德眾星獎助計畫」頒獎典禮今登場，CBA北京首鋼後衛陳盈駿與PLG台鋼獵鷹控衛谷毛唯嘉到場分享心得，勉勵學弟妹們努力追求自己的夢想。

威德眾星獎助計畫邁入第五屆，過去四年發出超過2300萬的獎助學金，資助430位高中籃球、排球及壘球聯賽家庭境遇特殊的優秀球員，幫助他們在學業與運動專長上持續前進、無後顧之憂。第一屆威德眾星獎助計畫自HBL起步，前兩屆針對HBL甲、乙級球員每年提供500萬元獎助學金，第三屆除了HBL外，美國威德加碼200萬元獎學金支持HVL高中排球學生，第四屆除了HBL、HVL外再擴及高中女壘HSL，提供60萬元獎學金，總獎助金額高達760萬元。

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本屆獎學金得主共計135位，包含HBL高中籃球77位、HVL高中排球43位及HSL女壘高中組15位，美國威德亦在頒獎典禮中首映以獎學金得主為主角拍攝的紀錄片，紀錄他們球隊訓練、生活及奮鬥不懈的精神，同時以紀錄片形式分享過去獎學金得主學長、姊從高中畢業後在各領域的發展及對學弟妹們的鼓勵。

陳盈駿今出席活動回顧自己從能仁家商到遠赴美國追夢的籃球路，表示在美國期間需要兼顧課業與球技，雖然辛苦但也獲得不少的成長，是籃球路上的一大轉折。陳盈駿隨後更提到，在現場看了三支紀錄片很想掉淚，感觸特別深，「我從學生一路到今天是職業籃球運動員，我覺得每個人一定都有不同的動力與動機，是什麼樣的力量讓你想要去突破，對我來說就是家人，我也是長大後才慢慢體會到家人對我的付出。」

陳盈駿鼓勵在場學弟妹，「每個人都需要找到自己的動機，我希望自己不斷進步，為的就是不讓在背後支持我的人失望，遇到挫折的時候我往往都會想到背後這些人，這也是我不斷想要突破自己的地方。」

谷毛唯嘉出席威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（高中體總提供）

威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（高中體總提供）

威德眾星獎助計畫頒獎典禮。（高中體總提供）

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