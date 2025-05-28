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中職》中職成為「洋投聯盟」 陳金鋒點出核心問題

2025/05/28 19:47

陳金鋒。（資料照，記者塗建榮攝）陳金鋒。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將原本要推出新秀陳鐿中先發對統一獅，只是此役因雨延賽，對於陳鐿中接下來是否先發，富邦總教練陳金鋒強調，得視陳仕朋今天投完二軍賽的身體反饋而定，再做先發輪值的安排。

今天陳仕朋在二軍投第4場復健賽，對手為中信兄弟二軍，他先發6.2局用95球，被敲8安失1分拿下勝投，最快球速140公里。

鋒總表示，陳鐿中球速和控球都不錯，也耐投，當然這是他的第1年職業生涯，還有進步的空間，「他有那個能力，往前比較困難，往後比較簡單，往前去做養成，如果順利的話，往後會比較快，至於定位再看怎麼樣，如果是先發養成，他可以多丟一些局數。」

今年各隊先發洋投主宰戰局，獅隊40場例行賽就有30場用洋投先發，反觀富邦37場例行賽，只有17場交給洋投先發，土投包辦20場先發。

鋒總坦言，比賽是最現實的，先發投手有沒有辦法去壓制打者，如果沒辦法壓制就比較困難，當然，好的本土投手旅外發展是事實，說實在的，中職要培養先發本土投手不是那麼簡單，因為各隊先發投手以洋投居多，也沒有那麼多能先發的本土投手，沒有那個人選，就沒辦法好好養成。

話說如此，鋒總認為，有些土投還是有能力養成先發投手，只是需要時間和機會。

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