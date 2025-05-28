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中職》身體終於跟得上想法 成晉打擊火熱

2025/05/28 20:04

成晉。（資料照，記者陳逸寬攝）成晉。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿外野手成晉去年因為左膝韌帶斷裂開刀而錯過整個球季，今年雖然成功復出，打擊率大多不到2成，最近總算走出低潮，已經連續4場安打，包括本季首次的單場3安猛打賞。成晉表示，最近自己的身體終於跟得上想法，也要感謝首席教練曾豪駒和打擊教練林政億協助調整。

樂天今天出戰味全龍，成晉在連得3分的第3局敲安，到這個打席為止，最近4場的13個打數擊出7支安打，期間打擊率高達5成38。

成晉表示，今年為了拚上開季一軍，春訓期間調整得比較快，熱身賽就全力衝刺，反而造成以往出現在6、7月的體能低潮提早出現，開季就感到身體有些疲累，雖然對於打擊策略都有完整的想法，但是身體跟不上，無法做出設定好的攻擊，所幸經過1個多月的調適，現在已經比較能夠去執行自己設定的打擊。

成晉表示，由於之前表現不理想，最近兩週在球隊開始熱身之前，都會先和曾豪駒、林政億教練討論，經過他們協助調整打擊機制，擊球更加確實，有了不錯的成果。

雖然去年錯過整個球季，今年開季又遭遇低潮，成晉並沒有因此出現負面想法。成晉表示：「不會因為在大傷後回來，就急著想要重新證明自己，畢竟休養一整年，比賽的感覺都很生疏，今年當成為往後準備的一個球季，發現問題、解決問題是最重要的事情。」

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