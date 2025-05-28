擊敗地主強敵！平鎮祥安國小奪加州杯曲棍球U12冠軍

桃園市平鎮區祥安國小曲棍球隊遠征美國參加第五十三屆加州杯國際曲棍球分齡錦標賽，勇奪十二歲混合組冠軍，今天榮耀歸國。（桃園市議員劉仁照提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區祥安國小曲棍球隊日前代表台灣遠征美國，參加第53屆加州杯國際曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament），以預賽4戰全勝、決賽4比1擊敗地主強敵美國加州飛鷹隊，校史首次勇奪12歲混合組冠軍，今天榮耀歸國。

加州杯是美國歷史悠久的曲棍球國際賽事，祥安國小去年參加全國中正盃曲棍球賽，獲國小甲組冠軍，取得此次出國參賽資格，24至26日在加州比賽，奪冠隊員共12位，5年級陳彥愷表示，球隊靠著團隊合作、耐心的傳球組織，串聯整體進攻，最後靠著堅硬防守，拿到夢寐以求的冠軍，非常高興，感謝隊友及老師一路上幫忙；6年級謝孟軒表示，美國球場環境很好，大家練習時都很投入跟興奮，比賽起初有點緊張，過一會兒就慢慢適應，比賽結束有和對手握手，送上吊飾紀念品。

請繼續往下閱讀...

球隊教練鍾騰葦表示，首場比賽因場地適應跟時差問題，選手相對吃力，後面就逐漸發揮水準，接連取勝；學校無曲棍球場地，練習多得到平南國中，上次學校參加此賽是9年前，出國比賽靠校長幫忙募集經費才能成行。

校長李錦富表示，此次孩子們站上國際舞台奪冠，為學校、桃園爭光，更是台灣基層體育的一大突破，球隊部分學生畢業後，將就讀平南國中及凌雲國中，繼續打球銜接；學務主任鍾榮朕表示，自己從國中到大學都接觸過曲棍球，2006年到祥安國小服務，便與體育老師蔡政達一起成立球隊，感到與有榮焉。

淺色球衣控球者為隊長胥東昇，在冠軍戰中擺脫對方後衛嚴密防守，率先攻進第一分。（祥安國小提供）

祥安國小五月廿四日至廿六日在加州與四支隊伍比賽，最終拿下十二歲混合組冠軍。（祥安國小提供）

祥安國小曲棍球隊參加加州杯國際曲棍球分齡錦標賽，首次勇奪十二歲混合組冠軍，隊長胥東昇（2號球衣）與隊員、大會主席合影。（祥安國小提供）

球隊教練鍾騰葦（右）與大會主席合影。（祥安國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法