世壯運》相隔10年重返賽場摘金 奧運銅牌曾櫟騁：做自己很快樂

前國手曾櫟騁（紅方）出戰世壯運跆拳道項目，輕取對手拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會跆拳道項目今在板樹體育館登場，倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁今寫意摘金，她表示，久違回歸賽場真的很開心，「有種回到軌道的感覺。」

38歲的曾櫟騁2012年倫敦奧運勇奪女子57公斤級銅牌，2014年仁川亞運後結束生涯，此次在昔日經紀人鼓勵下與同是跆拳道好手的丈夫羅宗瑞一同報名參賽，一雙兒女與學生今也到場助陣加油，最後在女子U40、57公斤級金牌戰以2：0輕鬆擊敗美國選手，順利把冠軍留在台灣。

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相隔10年重拾選手身份，曾櫟騁笑說，「很熟悉、也很喜歡這種感覺，很久沒有找到自己的感覺了，這次比賽上去又遇到外國選手，回到熟悉的場上，做自己的感覺很快樂。」

曾櫟騁目前在花蓮擔任巡迴教練，培育基層好手，她說，「當教練要掌握別人比較難，但自己上場可以控制自己，我很喜歡準備比賽，脫離軌道10年了，有種回到原本軌道的感覺。」

曾櫟騁這次參賽備戰約3個月，還必須控制飲食、勤練肌肉，「當選手的時候要一直維持，所以這次比較有感。」她也已有再戰下屆關西世壯運的想法，「滿多退役的選手都有在討論，大家又都動起來了，退休選手好像又看到一點希望。」

前國手曾櫟騁（紅方）出戰世壯運跆拳道項目，輕取對手拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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