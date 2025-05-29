MLB》神級美技守備獲讚「左投基特」！洋基48億強投重拾全明星身手

羅冬。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基左投羅冬（Carlos Rodón）昨天面對天使繳出7局10K無失分的本季代表作，而他在比賽中還上演一次五星級守備，更讓隊友稱讚他為「左投版基特（Derek Jeter）」。

羅冬昨天在第4局時，讓天使阿德爾（Jo Adell）敲出三壘方向軟弱滾地球，但羅冬迅速下丘，自己將這顆球用手套攔下後起跳，在空中扭腰轉身將球甩往一壘，球經過一個彈跳後進到一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）手套中，完成一次神級刺殺。

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對於羅冬的美技守備，洋基隊友當時都認為根本不可能完成，老將內野拉梅修（DJ LeMahieu ）回憶當下直呼「No Chance！（沒機會）」，金手套游擊沃爾普（Anthony Volpe）更讚嘆他像「左投版的基特」。

羅冬賽後自信表示，自己現在對場上的一切瞭若指掌，對每一球也都相當有信心。2022年與洋基簽下6年1.62億美元（約新台幣48億）合約的他，今年重拾全明星身手，近8場先發6勝0敗、防禦率1.27，與他開季前4場僅1勝3敗、防禦率5.48判若兩人。

「他現在的表現就像是個全明星球員，這是事實。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）大讚羅冬。然而已經入選過2屆明星賽的羅冬低調回應：「這些個人榮耀很棒，但我來到這裡不是為了那些，我的目標是盡可能贏更多比賽。我相信球隊更在意的，是能不能打到球季最後一戰。」

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