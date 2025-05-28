「台中隊」超殺 學生運動聯賽奪5冠4亞1季軍

台中學生運動選手「台中隊」超殺，運動聯賽成績亮麗。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中學生運動選手今年挑戰各學生聯賽超殺，包括豐原高商男排隊、東山高中女排隊拿下中等學校排球賽雙料冠軍，惠文高中男足隊勇奪桂冠、創4連霸，五權國中女足也拿下冠軍，如願重返榮耀，另有東山高中女壘隊勇奪冠軍，共抱回5冠，其餘賽事另有4個亞軍及一個季軍，學生「台中隊」表現超殺。

台中市教育局指出，台中市學校運動選手頻頻在全國賽場上摘金奪冠，其中113學年度中小學女子壘球聯賽，東山高中女壘隊勇奪冠軍，拿下2連霸；中等學校排球聯賽豐原高商男排隊、東山高中女排隊攜手拿下雙料冠軍，潭秀國中及雙十國中則另雙雙勇奪亞軍，本學年度最大黑馬龍津高中首次闖入決賽便直達4強，創隊史紀錄拿下季軍；此外選手們還囊括多項個人獎項，選手在場上大放異彩。

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至於足球聯賽11人制部分，惠文高中男足隊勇奪桂冠，順利完成4連霸，五權國中女足拿下冠軍，如願重返榮耀，黎明國中男足隊及惠文高中女足皆抱回亞軍獎盃，不僅如此，惠文男足小將及五權女足小將榮獲最有價值球員MVP，踢出足球夢想。

教育局表示，「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，自112學年度起，凡設籍台中的選手，代表台中參加教育部舉辦的中等學校各項運動聯賽獲得最優級組前3名，每月可領取培訓獎助金至下屆同項賽會舉行為止，鼓勵學校運動團隊不斷超越自我。

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