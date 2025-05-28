法網》詹皓晴女雙決勝盤搶10大逆轉 激戰近3小時驚險開胡

詹皓晴（左）與歐兒摩絲。（詹皓晴提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽女雙首輪，台將詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）歷經近3小時的3盤激戰，決勝搶10戲劇性倒趕6分，終以6：3、5：7、7：6（10：8）險勝美國凱絲勒（McCartney Kessler）／荷蘭拉曼絲（Suzan Lamens），第9種子「台墨聯軍」開胡晉級32強。

詹皓晴與老搭檔歐兒摩絲首度在巴黎羅蘭加洛斯聯手出擊，面對凱絲勒／拉曼絲克服開賽第3局發球失守劣勢，接連雙破搶回4局，順勢先馳得盤。次盤雙方人馬上演互破大戰，小詹組合盤末發球局未能保住，讓難纏對手扳回一城。決勝盤兩邊組合再度相互破發拉鋸，戰線逼入搶十還一度因雨勢中斷，「台墨聯軍」雖錯失4：2領先，讓對手連得6分超前，最終又適時反撲一口氣搶回6分，逼出賽末點並鎖定勝利。

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詹皓晴組合驚險通過首輪考驗，將與義大利布龍澤蒂（Lucia Bronzetti）／美國李安（Ann Li） 對決地主外卡貝爾格萊弗 （Julie Belgraver）／布瓦松（Lois Boisson） 的勝方爭奪紅土大滿貫女雙16強門票。

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