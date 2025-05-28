中職》兄弟牛棚放火遭台鋼逆轉 無緣隊史36年首見壯舉！

德保拉。（中信提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今天在7局下突破呂彥青，高聖恩和胡冠俞連續長打率隊猛攻2分，率隊以3：2斬斷中信兄弟的6連勝。

台鋼首局就突破德保拉，黃秉揚擊出長打，洋砲魔鷹在2出局擊出適時安打，送回首分。德保拉讓台鋼先馳得點，但又展現比賽中強大的修正能力，在2至6局僅被敲2支零星的一壘安打，不受比賽因雨中斷30多分鐘的影響，台鋼沒有再被攻上得點圈。

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中信在2局上就援護德保拉，1出局後對台鋼先發投手吉田一將串聯連續4支安打，近況火燙的岳東華在滿壘擊出二壘安打，一棒送回逆轉的2分，連續7場比賽敲安。

只是牛棚未能守護德保拉6局掉1分的優質好投，台鋼在7局下突破呂彥青，高聖恩在1出局一壘有人敲長打，一棒送回追平分，胡冠俞補上超前分長打，單局攻下2分逆轉戰局。

台鋼日籍投手吉田一將僅先發4局掉2分退場，土投接替表現精彩，曾奕翔和黃紹睿接力3局無安打，許育銘也飆2K化解中信攻勢，最終交給張誠恩代班關門成功，勇奪生涯首次救援成功。

中信兄弟本季在4月4-12日奪過7連勝，今天若能再拿7連勝，將是隊史36年首次上半季奪過2次至少7連勝，可惜今天牛棚放火，未能達成這項隊史首見壯舉。

德保拉。（中信提供）

胡冠俞。（台鋼提供）

胡冠俞。（台鋼提供）

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