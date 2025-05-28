田徑亞錦賽》胡家蓁女子100第6、李允辰三級跳遠第7 卻受大雨影響

胡家蓁（左）。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕南韓龜尾亞洲田徑錦標賽今進行第2日賽程，台灣女將胡家蓁生涯首度躋身大賽決賽，在100公尺以11秒85獲得第6；李允辰也是生涯首次晉級亞錦賽決賽，最後以16公尺15拿第7名。

南韓龜尾近日天氣不錯，只是今天下午突然烏雲來襲，還直接下起雷雨，還出現類似冰雹，也讓大會賽事受到影響，其中女子1萬公尺決賽就比到一半喊停，所有選手只能明天重新再戰。有教練私下透露，這樣的情況還真的很少見。

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突然其來大雨，也影響到台灣選手，生涯首度登上亞錦賽決賽的胡家蓁，在熱身時就受到影響，不過她還是努力跟各國快腿抗衡，最終以11秒85獲得第6。胡家蓁表示，經過這次比賽後，也會明白自己的不足之處，回去之後可以繼續求進步，期許兩年後能再度參加亞錦賽，並再次挺進決賽追逐更好的成績。

男子三級跳遠在前三跳結束後就因大雷雨的關係，比賽被迫暫停，有晉級後3跳決賽的李允辰就只能被安排到室內躲雨，只是這一暫停也讓他身體有點冷掉，最後3跳也未能做出突破。李允辰表示，自己近幾個月有改變技術，所以目前都還在適應，不過若沒有這場大雨，相信自己成績會更好，希望6月即將到來的台灣公開賽能突破生涯最佳。

胡家蓁。（田協提供）

李允辰。（田協提供）

南韓龜尾近日天氣不錯，只是今天下午突然烏雲來襲，還直接下起雷雨，還出現類似冰雹，也讓大會賽事受到影響，其中女子1萬公尺決賽就比到一半喊停，所有選手只能明天重新再戰。（特派記者林岳甫攝）

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