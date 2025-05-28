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中職》李勛傑延長賽再見安 樂天把味全拉下戰績領先寶座

2025/05/28 22:11

李勛傑敲出再見安打。（記者林正堃攝）李勛傑敲出再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿新人李勛傑演出3安猛打賞，包括第10局的再見安打，6:5力克味全龍，樂天贏得4連勝，把味全拉下戰績領先寶座，落後統一獅半場勝差。

第1局味全林凱威安打並盜上二壘，2出局後朱育賢適時安打先馳得點。

樂天第3局展開反攻，李勛傑、陳晨威、成晉、林智平安打連得3分，3:1超前。

第4局味全吉力吉撈轟出陽春全壘打，第5局率先上場的劉基鴻又開轟追平比數，蔣少宏、劉俊緯和李凱威安打再得2分，味全5:3再度領先。

第6局樂天靠著失誤和馬傑森安打，1出局攻佔一、三壘，陳晨威滾地球換回一分，追到4:5。

第7局樂天林立、林智平連續安打，2出局後起用林泓育安打，打穿中擊防線攻下追平分，但是林智平被中外野手郭天信長傳本壘觸殺，5:5平手打進延長賽。

10局上樂天起用朱承洋後援，沒有被安打、力保不失分，下半局味全換上陳禹勳，樂天觸擊把跑者推進上三壘，味全把左外野手王順和叫進內野，形成內野5人布陣，李勛傑沒有給味全守備機會，第1球就擊出深遠安打終結比賽。

李勛傑敲出再見安打。（記者林正堃攝）李勛傑敲出再見安打。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

成晉。（記者林正堃攝）成晉。（記者林正堃攝）

艾璞樂。（記者林正堃攝）艾璞樂。（記者林正堃攝）

吉力吉撈鞏冠敲出全壘打。（記者林正堃攝）吉力吉撈鞏冠敲出全壘打。（記者林正堃攝）

劉基鴻敲出全壘打。（記者林正堃攝）劉基鴻敲出全壘打。（記者林正堃攝）

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